Тренер Германии ворвался в судейскую после игры с Испанией

В пятницу сборная Испании в дополнительное время обыграла немцев со счетом 2:1. Команда Германии, которая является хозяйкой текущего чемпионата Европы, покинула турнир. В последний раз немцы выигрывали Евро в 1996 году. На 106-й минуте встречи при счете 1:1 хавбек сборной Германии Джамал Мусиала после удара попал мячом в руку испанскому защитнику Марку Кукурелье, который находился в своей штрафной площади. Главный судья встречи Энтони Тейлор не стал назначать пенальти за этот эпизод.