Слезы, рекорды и ответственность за вылет Португалии. Чем Роналду запомнился на последнем Евро в карьере? | Источник: Reuters

Португалия уступила Франции в четвертьфинале Евро-2024 и покинула турнир. Последний чемпионат Европы в карьере Криштиану Роналду закончился провалом — Криш впервые не забил на нем, хотя является его мультирекордсменом. Португалец — лучший бомбардир (14) и ассистент (семь) в его истории, а также провел больше всего матчей (30) и турниров (шесть). Но в Германии нападающий запомнился точно не яркой игрой.

Приезд Криштиану свел с ума многих фанатов — самые преданные пытались любой ценой прикоснуться к великому. Первый инцидент произошел на открытой тренировке Португалии до старта турнира: количество желающих посетить занятие составило 60 тысяч человек, а 13 из присутствующих 6000 выбежали на поле — охранники вовремя выловили всех, не дав им приблизиться к Роналду.

Немецкий футбольный союз получил сразу два штрафа суммарно на 23 тысячи евро из-за прорывов болельщиков во время матчей Португалии с Турцией и Грузией. Целью каждого была встреча и фотография с Роналду. А после игры с грузинами один из фанатов едва не нанес Криштиану травму — спрыгнул в его направлении с трибуны и приземлился прямо перед футболистом.

Роналду впервые в карьере прошел групповой этап крупного турнира без забитого мяча. Единственное его результативное действие — голевая на Бруну Фернандеша в матче с Турцией (3:0). После нее многие восхищались Криштиану, который не пожадничал и выкатил партнеру на пустые ворота.

Восторг выветрился уже после первого матча плей-офф. Против Словении Криш запомнился ужасным эгоизмом: нанес восемь ударов и ни разу не забил, зато лупил со всех штрафных, никого не подпуская к их исполнению, и не реализовал пенальти в овертайме.

В перерыве между экстра-таймами произошел один из самых эмоциональных моментов турнира — нападающий заплакал из-за незабитого 11-метрового и утонул в поддержке партнеров. Португалия в итоге выиграла в серии пенальти, но Криштиану превратился в мишень для ненависти. Его обвиняли в огромном эго, которое не позволяет партнерам проявить себя и ограничивает тактику команды — все играют только на Роналду.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241793&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Если кто-то считает, что Криштиану Роналду сейчас все еще один из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи. Я думаю, они смотрят старые рилсы (короткие видео в соцсетях)», — сказал бывший вратарь сборной Австралии Марк Шварцер.

В четвертьфинале с Францией Роналду вновь не забил и оказался одним из самых незаметных на поле за 120 минут. Единственные попадания нападающего в сетку ворот — реализованные 11-метровые против французов и словенцев в послематчевых сериях. Последний чемпионат Европы завершился для пятикратного обладателя «Золотого мяча» провалом и тоннами критики.

Даже родственники, обычно остро реагирующие на критику в его адрес, на этот раз спокойно пережили мощнейшее недовольство игрой Криштиану. «Великие победители. Гордость нации, они заслуживают моего уважения и восхищения», — написала в соцсетях сестра футболиста под фотографией с Роналду и Пепе.