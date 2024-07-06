Кроос обратился к Педри, который из-за действий немца выбыл до конца Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

Встреча состоялась 5 июля и завершилась со счётом 2:1 (ДВ) в пользу испанцев.

«Прости и выздоравливай, Педри! Я не хотел причинить тебе боль. Скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты отличный игрок», — написал Кроос в социальной сети.

Кроос сфолил на Педри на восьмой минуте встречи, после чего испанского футболиста заменил хавбек Даниэль Ольмо.