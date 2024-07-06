L'Equipe оценило выступление Мбаппе в матче с Португалией на 2 из 10

«Хотя Мбаппе и должен был придать игре скорость, он замедлил её. Его плохо обсуживали [в матче], но тем сложнее найти его, если он не высовывается и не решается вступать в единоборства.
Если не считать блок-шот (67-я минута) и ещё одного небольшого (90+3-я минута), его послужной список оставляет желать лучшего», — сказано в анализе от L'Equipe.
25-летний футболист принял участие в четырёх матчах нынешнего чемпионата Европы. В этих играх Мбаппе забил один гол, что произошло во встрече 3-го тура группового этапа с Польшей (1:1). Также нападающий отметился одной результативной передачей.