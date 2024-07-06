У сборной Англии есть тренировки по дыханию — так снимают стресс

Источник: Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

Англичане уныло проводят Евро, зато интересно тренируются: после тяжелейшего матча со словаками звезды АПЛ расслаблялись дыхательными упражнениями.

Руководил процессом известный специалист по дыхательной гимнастике Стюарт Сандеман.

Дыхательная гимнастика помогла Стюарту смириться со смертью девушки

Англичан уже замечали с умными кольцами, которые отслеживают качество сна, температуру тела, уровень стресса и состояние сердца — все это помогает сформировать здоровые привычки и оптимизировать работу на поле.

Теперь выяснилось, что игроки сборной занимаются и дыхательной гимнастикой — например, так восстанавливалась основа после матча со Словакией.

Сандеман работает в этой области больше восьми лет, дыхательная гимнастика в 2016-м помогла ему пережить смерть девушки из-за рака.

«Много эмоций перемешалось, и мое дыхание как будто впервые в жизни освободилось», — рассказал он в подкасте 40 Plus Fitness.

Сандеман обнаружил, что после гимнастики его горе утихло, уровень стресса и тревоги понизился, а энергии прибавилось. Тогда он решил поделиться дыхательными практиками с обществом.

Стюарт превратился в одного из ведущих тренеров по дыханию в Великобритании, вел передачу «Декомпрессионная сессия» на BBC Radio 1, написал бестселлер «Вдох, выдох» и основал компанию Breathpod, которая проводит групповые и индивидуальные курсы. Сандеман также работал с британскими олимпийцами.

Источник: Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

Как именно нужно дышать, чтобы снять стресс?

Техника Стюарта направлена на снижение стресса после тяжелой игры. Упражнения разработаны для «разрушения негативных мыслей, снятия напряжения и глубокого дыхания», что в конечном счете потом помогает на поле.

Сандеман отмечает, что его курсы учитывают нюансы вида спорта и под каждый подбирают дыхательные техники.

В сеансах используется визуализация и музыка — это «воодушевляет и помогает людям выйти за пределы их обычного состояния, улучшая настроение, работоспособность и самочувствие». Дыхательная работа переключает с борьбы и бега на восстановление и отдых.

«Автономная нервная система разделена на две половины. То, как мы дышим, действительно влияет на этот переключатель, — считает Сандеман. — Дыхание не только наполняет наше тело жизнью, но и влияет на само существование человека. На то, как мы себя чувствуем, думаем, как работает организм».

Дыхательные программы Сандемана рассчитаны на людей всех возрастов и способностей. Упражнения можно внедрить в любой график. К специалисту обращаются многие топ-компании: Google, Nike, YouTube, J.P.Morgan, Spotify, Adidas и Converse.

Стюарт считает, что при рождении и младенчестве человек дышит идеально, а затем «жизненный опыт, стресс и эмоции» сужают наше дыхание и формируют вредные привычки. На дыхание влияет даже осанка и стиль в одежде.

Чтобы улучшить ситуацию, Сандеман предлагает для начала сосредоточиться на дыхании через нос, а не через рот. Это замедлит частоту дыхания, увеличит объем легких и улучшит циркуляцию кислорода в крови.

Источник: Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

Вот его лучшая техника для снижения стресса:

4 секунды вдоха через нос, используя диафрагму — это значит, что ваш живот должен приподниматься в момент вдоха. Задержка дыхания на 4 секунды. В этот момент желательно максимально расслабить тело. Выдох в течение 8 секунд через рот. Расслабляя плечи, лицо, челюсть. Представляя, как стресс освобождает ваше тело.

Можно повторять столько раз, сколько потребуется.

Еще у Сандемана есть важный совет на лето не только для футболистов

Эксперт объяснял, как нужно дышать в жару.

«Вдыхайте сквозь зубы, работая диафрагмой (приподнимая живот) на четыре счета, чтобы прохладный воздух проходил сквозь зубы и над языком. Выдыхайте носом восемь счетов», — уверен Стюарт.

Четырехкратное повторение методики, по мнению Сандемана, также может ослабить головную боль — часто беспокоит из-за жаркой погоды. Для этого нужно приподнимать подбородок при вдохе и опускать при выдохе. Но сильно сжимать челюсти не стоит. Это обеспечит новый приток крови к голове и ослабит боль, резюмирует коуч.

Посмотрим, смогут ли его упражнения хотя бы немного расшевелить англичан в четвертьфинале против Швейцарии.