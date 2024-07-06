«Только один человек не пошёл к Феликсу». Мировые СМИ разносят Роналду после вылета с ЧЕ

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаНе начался
тв
19:00АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
17:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Только один человек не пошёл к Феликсу». Мировые СМИ разносят Роналду после вылета с ЧЕ

Пишут, что сборная Португалии «утонула в чёрной дыре».

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Сборная Португалии покинула Евро-2024, уступив в четвертьфинале Франции (0:0, 3:5 пен.). Мы в последний раз увидели игру Криштиану Роналду на чемпионатах Европы — после игры со Словенией он заявил, что турнир в 2024-м был его последним ЧЕ. 39-летний форвард не забил ни одного мяча на турнире и не привёл Португалию ко второму золоту Евро в истории. Да даже к полуфиналу не привёл. Как европейские СМИ отреагировали на выступление Криштиану?

Экс-игрок сборной Португалии Жозе Фонте в эфире BBC констатировал: «Они [Роналду и Пепе], наверное, понимают, что это конец их пути в сборной. Они сделали всё, что могли. Но приходит пора уступить место молодым». А комментатор BBC Дэнни Мёрфи не понимает решения тренера португальцев Роберто Мартинеса оставить Роналду на поле на все 120 минут: «Мне кажется смешным, что он оставляет Роналду на поле, когда тот не оказывает никакого влияния».

«Роналду провёл свою лучшую игру на Евро со сборной Франции. Криштиану работал в команде, был альтруистичен, старался поддерживать партнёров. Но в итоге он не выделился. Португалия не забила в трёх матчах подряд. Любой, кто пережил 1990-е годы вместе со сборной, не удивился бы. Но Криштиану Роналду — самый результативный нападающий XXI века. Поэтому столько часов без голов сборной и, что невероятно, без забитых мячей от Криштиану должны заставить всех задуматься: о сборной, о времени Криштиану, о вариантах для Мартинеса. Всё просто: Роналду не обязательно выходить в стартовом составе или играть 90 минут», — считает обозреватель португальской A Bola Луиш Педру Феррейра.

«Португалия выделялась сильнее и имела больше шансов, но им не хватило точности в завершающей стадии», — подводит итоги матча Marca. Итальянская La Gazzetta dello Sport отмечает, что Роналду потерялся на поле: «Любой, кто смотрел матч Португалия — Франция, увидел последнюю игру Роналду на чемпионатах Европы. Криштиану никогда не был таким статичным и оторванным от игры, в которой участвовали все, кроме него».

«Роналду на скамейке запасных не обязательно означает конец света. Мартинес не усвоил этого», — важная мысль от журналиста The Athletic Джеймса Хорнкасла. Goal поставил Криштиану оценку за матч 5/10: «Роналду всё больше разочаровывался из-за отсутствия передач — что, честно говоря, было понятно. Но когда у него появился большой шанс, после передачи Консейсау, он просто не смог пробить нормально».

«Тренер сборной Португалии поддерживал Роналду до последнего. И, возможно, это будет последний раз, когда мы увидели Криштиану на крупном турнире. Его последний Евро закончился без забитых голов. И демонстрацией того, что Португалии пора переходить к новому поколению», — подытожил выступление португальцев Питер Смит из Sky Sports.

Обозреватель The Guardian Джонатан Лью раскритиковал Роналду за эгоизм: «Камеры продолжают выискивать Роналду. Болельщики на трибунах в репликах футболок “Манчестер Юнайтед” кричат немного громче, а хмурятся немного сильнее. Чем сильнее Роналду исчезает из игры, тем тяжелее она ощущается. Это как чёрная дыра, засасывающая всё в свой водоворот. Саботаж завершён. Одна из самых талантливых команд, когда-либо собранных в Португалии, исчезла в этой самой чёрной дыре. На это слишком тяжело смотреть. Только один человек [после серии пенальти] не пошёл к Феликсу, чтобы поддержать. Вместо этого он пошёл в другую сторону, сам по себе, преследуемый только взглядом камеры. Это Криштиану Роналду».

«Мартинес ожидал, что Роналду подаст сигнал скамейке запасных и скажет: “Босс, я измотан, сегодня мне это не по силам, давайте что-нибудь изменим?” Но элитные спортсмены процветают за счёт уверенности в себе и веры. Ожидать, что Роналду сам выведет себя из игры, просто глупо. Давайте проясним: Португалия вылетела с Евро не потому, что Роналду отыграл 120 минут. Они проиграли по пенальти, потому что Жоау Феликс пробил в штангу, а все остальные забили. И потому, что они не реализовали многочисленные моменты, которые создали. Но то, как Португалия играла, оставляет неприятный осадок и впечатление, что Мартинес мыслит узко, считая, что обязательное появление Роналду в составе сохранит его наследие. Нет, оно в безопасности. Его не нужно сохранять. Может быть, если бы Мартинес раньше увидел в Роналду просто ещё одного своего игрока — Португалия вышла бы в полуфинал», — резюмирует журналист ESPN Габ Маркотти.

А Даниэль Риоло из RMC Sports выступил с резкой критикой Роналду: «Криштиану разрушил конкуренцию в Португалии. Это команда, которая мне нравится, я всегда это говорил, у неё выдающиеся игроки. Я понимаю, что Криштиану Роналду — легенда, но он годами закрывает дорогу другим игрокам, он ничего не даёт этой команде. Мы видели это в матче с Францией. Португалия играла вдесятером. Мне не нравится видеть его таким. Он легенда, его всё ещё обожают, но он помешал Португалии».

Никита Паглазов

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Швеция
1
Дания
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Нидерланды
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Дания
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