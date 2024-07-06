Англия — Швейцария: стартовые составы команд на матч ¼ финала Евро-2024

Источник: Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Конса, Триппьер, Майну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Эмболо, Ндой.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 19:00 Англия - Швейцария -

Отметим, что победитель матча Англия — Швейцария сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Нидерланды — Турция.

В ⅛ финала Англия вырвала победу у Словакии со счётом 2:1 (д. в.), а Швейцария уверенно обыграла Италию — 2:0.