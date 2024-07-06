Руки прочь от Англии и Саутгейта! Это лучшая британская сборная за последние 30 лет

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаНе начался
тв
19:00АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руки прочь от Англии и Саутгейта! Это лучшая британская сборная за последние 30 лет

Доказываем с фактами.

Наверх
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Сборная Англии — самая обсуждаемая команда этого чемпионата Европы. Ну, вы и так в курсе, а для тех, кто по каким-то причинам все пропустил, кратко напомню основной нарратив: команда Гарета Саутгейта обладает отличным составом, но при этом играет в невероятно скучный, унылый, незрелищный футбол, который вгоняет в тоску и действует лучше любого снотворного. Разумеется, вся эта волна возникла не на пустом месте, но по ходу дела превратилась в мейнстрим, и недалек момент, когда случится перерождение в бессмысленный штамп. И даже если Англия в субботу разнесет Швейцарию со счетом 4:0, все равно многие скажут, что было скучно.

Футбол

Евро 2024
1/4 финала, 6.07.2024, 19:00

Англия-Швейцария-

Но, честно говоря, уже просто из чувства противоречия хочется, чтобы Англия выиграла этот Евро, причем сделала это в своей фирменной при Саутгейте манере. А потом, посмеиваясь, послушать и почитать вой и стенания про убийство красоты футбола, бездушность, подлость, механистичность, незаслуженность и так далее. Боже, как это будет прекрасно!

А если серьезно, то к претензиям в адрес Англии в целом и Саутгейта в частности тоже есть вопросы. И кому-то надо поработать адвокатом дьявола. Во-первых, пункт про состав. Волшебная четверка в лице Джуда Беллингема, Харри Кейна, Букайо Сака и Фила Фодена — это, конечно, прекрасно. Но у сборной Англии вратарь, который к 30 годам провел всего три матча в еврокубках, и то это было семь лет назад, и это была Лига Европы. У сборной Англии нет левого защитника, и на этой позиции вынужденно играет правша Киран Триппьер. У сборной Англии в центре обороны пара Джон Стоунз — Марк Гехи. У сборной Англии нет напарника для Деклана Райса в центре поля — начинал турнир Трент Александр-Арнольд (вы знаете его амплуа и манеру игры), а против Словакии вышел 19-летний Кобби Майну, проводящий первый сезон на взрослом уровне. Можно, конечно, говорить про золотое поколение, но это точно не состав мечты, так что перестраховка Саутгейта понятна.

Это все довольно очевидно, тем не менее нужно было это еще раз повторить. А вот что касается скуки и серости, то тут все намного интереснее. Во-первых, если послушать хейтеров, то Англия почему-то обязана играть красиво и ярко — а иначе стыд и позор. Во-вторых, можно подумать, что англичане всю жизнь, на каждом большом турнире, давали joga bonita, а потом пришел злыдень Саутгейт и зарубил все на корню.

Источник: Reuters

Когда сборная Англии играла в зрелищный красивый футбол?

Ответьте, пожалуйста, на простой вроде бы вопрос: когда сборная Англии в принципе играла в зрелищный красивый футбол? Лично я в поисках ответа начал вспоминать все команды, которые своими глазами видел на чемпионатах мира и Европы. И вразумительного ответа за 30 лет воспоминаний так и не нашел.

ЧЕ-1996

Пожалуй, едва ли не самая теплая и душевная Англия из всех. Тот самый гол Пола Гаскойна в ворота Шотландии, разгром Нидерландов — 4:1. Эту команду можно было полюбить, и расставание с главным тренером Терри Венейблсом было ошибкой федерации, о чем позже говорил, например, Гари Невилл.

ЧМ-1998

Тот самый гол Майкла Оуэна и удаление Дэвида Бекхэма в матче ⅛ финала с Аргентиной — часть истории футбола. Но, например, в группе Англия была не особо убедительной, проиграв Румынии (1:2).

ЧЕ-2000

«Слабоумие и отвага» — вот девиз той сборной, чей главный тренер Кевин Киган не особенно заморачивался с тактикой и какими-то новомодными веяниями. Неудивительно, что Англия с Бекхэмом, Оуэном, Аланом Ширером, Полом Скоулзом, молодым Стивеном Джеррардом, Стивом Макманаманом, братьями Невиллами и, кстати, Саутгейтом, не вышла из группы.

ЧМ-2002

Опять же, все помнят четвертьфинал с Бразилией и тот гол Роналдинью в ворота Дэвида Симэна, но первый иностранный тренер с истории сборной Англии Свен Еран Эрикссон начал с подкручивания тактики и дисциплины — ничего разудалого в той команде точно не было. Вот результаты в группе, если что — 1:1 со Швецией, 1:0 с Аргентиной и 0:0 с Нигерией.

ЧЕ-2004

Четвертьфинал с Португалией — до сих пор для меня один из лучших матчей, что я видел в жизни. 2:2 и сумасшедшая серия пенальти, по ходу которой вратарь португальцев Рикарду снял перчатки и играл с голыми руками. Да и на групповом этапе тоскливо не было — 1:2 с Францией, 3:0 со Швейцарией и 4:2 с Хорватией. Наряду с ЧЕ-1996 — самая яркая Англия.

ЧМ-2006

Расцвет предыдущего золотого поколения — Рио Фердинанд, Джон Терри, Эшли Коул, Джеррард, Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Джо Коул, Оуэн, Уэйн Руни. Снова четвертьфинал с Португалией, удаление Руни, подмигивание Криштиану Роналду, злосчастная серия пенальти… Но вообще-то главный хайлайт того турнира для сборной Англии — матч с Тринидадом, вымученная победа и великий комментарий Василия Уткина. То была ужасно унылая Англия — возможно, это просто влияние немецкого воздуха.

ЧЕ-2008

Ой…

Источник: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

ЧМ-2010

Те, кто ругает Саутгейта и нынешнюю команду, просто не видели или не помнят Англию Фабио Капелло на турнире в ЮАР. Это было невыносимо. Да, золотое поколение частично постарело, частично сошло, но 1:1 с США, 0:0 с Алжиром и 1:0 со Словенией в группе этим не оправдать. Главный хайлайт того турнира — Терри, играющий головой мяч, который катится по земле.

ЧЕ-2012

На тот турнир Англию привез Рой Ходжсон, сменивший по ходу отбора ушедшего Капелло, шла смена поколений, но не сказать, что это было зрелищно. Если что, в четвертьфинале с Италией (0:0 и поражение по пенальти) больше всего передач в составе англичан сделал вратарь Джо Харт.

ЧМ-2014. От помолодевшей Англии с Джеком Уилширом, Джорданом Хендерсоном, Рахимом Стерлингом, Дэниэлом Старриджем и матерыми Руни, Джеррардом и Лэмпардом ждали многого — закончилось все на групповом этапе.

ЧЕ-2016

Стерлинг, Делле Алли, Джейми Варди образца чемпионского сезона «Лестера», Харри Кейн, Маркус Рэшфорд. Поражение от Исландии в ⅛ финала. Главный хайлайт — Кейн, подающий угловые, и объяснение Ходжсона: так Харри это делает лучше всех в команде.

Итог: за более чем 20 лет только два турнира, на которых Англия была интересной, — ЧЕ-1996 и ЧЕ-2004.
Источник: Reuters

Команда Саутгейта играет результативнее золотой Испании

Но это все лирика, вкусовщина и вообще оценочное суждение. Поэтому вот вам голый факт. На описанных выше десяти больших турнирах Англия сыграла в плей-офф 11 матчей, в которых одержала три победы, из них одну в серии пенальти (в ¼ финала ЧЕ-1996 над Испанией). Остальные две — это 3:0 над Данией в ⅛ финала ЧМ-2002 и 1:0 над Эквадором в ⅛ финала ЧМ-2006. Все. Хорошо, из восьми поражений четыре были в серии 11-метровых, но тем не менее.

За три полных турнира при Саутгейте (ЧМ-2018, ЧЕ-2020 и ЧМ-2022) Англия сыграла в плей-офф девять матчей — то есть почти столько же, и одержала шесть побед. То есть в два раза больше, чем на десяти предыдущих турнирах. Если учитывать игру со Словакией на этом Евро — семь побед в десяти встречах. А если брать матч со Швейцарией (он же состоится в любом случае), то получается, что у Саутгейта столько же матчей плей-офф на больших турнирах, сколько было у Англии за 20 лет до него. На мой взгляд, более чем красноречивые цифры.

Однако вернемся к вкусовщине и оценочным суждениям. Мне, например, всегда казалась удивительно скучной великая сборная Испании рубежа 2000−2010-х. Да, культура паса, тики-така, Хави-Иньеста и вот это вот все. То есть, конечно, там была эта культура, были красивые розыгрыши в касание и так далее. Но иногда это реально убаюкивало и вгоняло в сон — Испания брала мяч и этим контролем удушала соперника. Что делало сюжет и сценарий матчей однообразными и предсказуемыми. И это порой реально раздражало.

Но это, повторю, дело вкуса. А теперь к фактам. Просто напомню, что на победном ЧМ-2010 Испания выиграла все четыре матча плей-офф со счетом 1:0. На трех своих золотых больших турнирах «Красная фурия» провела в плей-офф 10 встреч и лишь в трех из них забила больше одного гола за игру (3:0 в полуфинале ЧЕ-2008 с Россией, 2:0 в четвертьфинале ЧЕ-2012 с Францией и 4:0 в финале с Италией). Средняя результативность — 1,4 гола за матч.

А теперь сравним это с Англией при Саутгейте в плей-офф больших турниров, тем более что сейчас там как раз тоже 10 матчей. Так вот, англичане забивали в каждой из этих игр, шесть раз — более чем один гол. Средняя результативность — 1,9 гола за матч.

Можно, конечно, спросить: «Ну и?» В какой-то степени это действительно игра цифрами и не более. Но, с другой стороны, есть факт: унылая Англия Саутгейта в плей-офф больших турниров забивает больше, чем та великая Испания, которая считалась и считается образцом комбинационного футбола.

Можно критиковать ее и дальше. Но когда Саутгейт уйдет, уступив место какому-нибудь прогрессивному специалисту, в Англии еще будут по нему скучать.

Автор: Дмитрий Гирин

Англия
2:1ДВ
Основное время: 1:1 (0:1)
Словакия
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Мостовой дал прогнозы на четвертьфинал Евро-2024
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
5 июля пройдут матчи Евро-2024 Испания — Германия и Португалия — Франция
«Спартак» может подписать Актюркоглу, Киммих близок к переходу в «ПСЖ»
Все фотогалереи
ВидеоФото
23Франция лишила Португалию полуфинала
40Судьбу игры Испания — Германия решил гол на 119-й минуте
26Турция одолела Австрию в ⅛ финала Евро
29Румыния — Нидерланды: голландцы в четвертьфинале
22Слезы Роналду: Португалия — в четвертьфинале Евро!
23Автогол решил судьбу Бельгии
33Испания разбила грузинскую мечту
30Беллингем спас Англию, а Кейн добил Словакию
34Германия одолела Данию в грозу
18Швейцария обыграла Италию. Экс-чемпионы Европы едут домой
Главные темы
У сборной Англии есть тренировки по дыханию — так снимают стресс
Руки прочь от Саутгейта! Это лучшая сборная Англии за 30 лет
«Германия все равно победила». Реакция страны на вылет с Евро
«Только один человек не пошел к Феликсу». СМИ разносят Роналду
Кроос обратился к Педри, который из-за действий немца выбыл до конца Евро-2024
Матч Евро-2024 со Швейцарией станет 100-м для Саутгейта на посту тренера сборной Англии
L'Equipe оценил выступление Мбаппе в матче с Португалией на 2 из 10
Тренер Германии ворвался в судейскую после игры с Испанией
Слезы, рекорды и ответственность за вылет Португалии. Чем Роналду запомнился на последнем Евро в карьере?
Главная причина вылета Германии с Евро. А ведь Нагельсмана предупреждали
Саутгейт об условном наказании Беллингема: УЕФА показал здравый смысл
«Мы как братья»: Пепе не смог сдержать эмоций после объятий с Роналду
Турецкая партия нашла решение на фоне скандала с дисквалификацией Демирала
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Роналду впервые остался без голов на крупном международном турнире сборных
Английские и немецкие фанаты устроили потасовку на Евро
Дешам объяснил замену Мбаппе в матче против португальцев
Мюллер допустил, что матч против Испании стал для него последним в сборной
Рука Кукурельи? Глава судей УЕФА Розетти объяснил, почему это не пенальти
Увидим ли мы Англию в полуфинале Евро? Расклады от аналитиков на второй день ¼ финала
Роналду нельзя заканчивать с футболом после Евро. Надо измениться
Не такого финала заслужил Кроос
Катастрофа Испании перед полуфиналом и финиш Роналду. Что творится на чемпионате Европы
Аршавин оценил выступление Криштиану Роналду на Евро-2024
Назван лучший игрок матча Португалия — Франция
Франция и Португалия объявили войну голам. В серии пенальти сплоховал тот, кого называли наследником Криштиану
Португалия при Роналду выиграла 1 из 11 топ-турниров — Евро-2016
Франция вышла в полуфинал Евро-2024, обыграв по пенальти Португалию
Де ла Фуэнте: Эйфория сборной Испании под контролем. Мои игроки ненасытны
Трансляция игры Португалия — Франция на Okko сломалась. «Матч ТВ» поиздевался над конкурентом
«Мой лучший день в составе сборной». Игрок Испании Ольмо — о матче с Германией на Евро
«Наши мечты разбиты». Кроос — о вылете Германии с Евро и завершении своей карьеры
Мостовой: Вамос, Испания! Рад, как за Россию
Нагельсман: Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. Сборная Германии отдала все, чтобы выиграть
Скандальное судейство в ¼ финала Евро! Германии не дали пенальти, а Крооса — не удалили
Германия впервые в своей истории вылетела с Евро на четвертьфинальной стадии
УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания — Германия
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Шольц заявил, что страна гордится сборной Германии по футболу
Педри, Мората, Карвахаль и Ле Норман не помогут Испании в полуфинале Евро-2024
Испания остановила Германию — и карьеру Крооса! Ольмо и Мерино уже выигрывали с Де ла Фуэнте молодежный Евро
Роналду проводит 30-й матч на Евро — это рекорд. У Пепе 23 игры на чемпионатах Европы
Уроженец Узбекистана сыграл за Германию на Евро
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь