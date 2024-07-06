Руки прочь от Англии и Саутгейта! Это лучшая британская сборная за последние 30 лет

30 фотографий 30 фотографий 30 фотографий

Сборная Англии — самая обсуждаемая команда этого чемпионата Европы. Ну, вы и так в курсе, а для тех, кто по каким-то причинам все пропустил, кратко напомню основной нарратив: команда Гарета Саутгейта обладает отличным составом, но при этом играет в невероятно скучный, унылый, незрелищный футбол, который вгоняет в тоску и действует лучше любого снотворного. Разумеется, вся эта волна возникла не на пустом месте, но по ходу дела превратилась в мейнстрим, и недалек момент, когда случится перерождение в бессмысленный штамп. И даже если Англия в субботу разнесет Швейцарию со счетом 4:0, все равно многие скажут, что было скучно.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 19:00 Англия - Швейцария -

Но, честно говоря, уже просто из чувства противоречия хочется, чтобы Англия выиграла этот Евро, причем сделала это в своей фирменной при Саутгейте манере. А потом, посмеиваясь, послушать и почитать вой и стенания про убийство красоты футбола, бездушность, подлость, механистичность, незаслуженность и так далее. Боже, как это будет прекрасно!

А если серьезно, то к претензиям в адрес Англии в целом и Саутгейта в частности тоже есть вопросы. И кому-то надо поработать адвокатом дьявола. Во-первых, пункт про состав. Волшебная четверка в лице Джуда Беллингема, Харри Кейна, Букайо Сака и Фила Фодена — это, конечно, прекрасно. Но у сборной Англии вратарь, который к 30 годам провел всего три матча в еврокубках, и то это было семь лет назад, и это была Лига Европы. У сборной Англии нет левого защитника, и на этой позиции вынужденно играет правша Киран Триппьер. У сборной Англии в центре обороны пара Джон Стоунз — Марк Гехи. У сборной Англии нет напарника для Деклана Райса в центре поля — начинал турнир Трент Александр-Арнольд (вы знаете его амплуа и манеру игры), а против Словакии вышел 19-летний Кобби Майну, проводящий первый сезон на взрослом уровне. Можно, конечно, говорить про золотое поколение, но это точно не состав мечты, так что перестраховка Саутгейта понятна.

Это все довольно очевидно, тем не менее нужно было это еще раз повторить. А вот что касается скуки и серости, то тут все намного интереснее. Во-первых, если послушать хейтеров, то Англия почему-то обязана играть красиво и ярко — а иначе стыд и позор. Во-вторых, можно подумать, что англичане всю жизнь, на каждом большом турнире, давали joga bonita, а потом пришел злыдень Саутгейт и зарубил все на корню.

Когда сборная Англии играла в зрелищный красивый футбол?

Ответьте, пожалуйста, на простой вроде бы вопрос: когда сборная Англии в принципе играла в зрелищный красивый футбол? Лично я в поисках ответа начал вспоминать все команды, которые своими глазами видел на чемпионатах мира и Европы. И вразумительного ответа за 30 лет воспоминаний так и не нашел.

ЧЕ-1996

Пожалуй, едва ли не самая теплая и душевная Англия из всех. Тот самый гол Пола Гаскойна в ворота Шотландии, разгром Нидерландов — 4:1. Эту команду можно было полюбить, и расставание с главным тренером Терри Венейблсом было ошибкой федерации, о чем позже говорил, например, Гари Невилл.

ЧМ-1998

Тот самый гол Майкла Оуэна и удаление Дэвида Бекхэма в матче ⅛ финала с Аргентиной — часть истории футбола. Но, например, в группе Англия была не особо убедительной, проиграв Румынии (1:2).

ЧЕ-2000

«Слабоумие и отвага» — вот девиз той сборной, чей главный тренер Кевин Киган не особенно заморачивался с тактикой и какими-то новомодными веяниями. Неудивительно, что Англия с Бекхэмом, Оуэном, Аланом Ширером, Полом Скоулзом, молодым Стивеном Джеррардом, Стивом Макманаманом, братьями Невиллами и, кстати, Саутгейтом, не вышла из группы.

ЧМ-2002

Опять же, все помнят четвертьфинал с Бразилией и тот гол Роналдинью в ворота Дэвида Симэна, но первый иностранный тренер с истории сборной Англии Свен Еран Эрикссон начал с подкручивания тактики и дисциплины — ничего разудалого в той команде точно не было. Вот результаты в группе, если что — 1:1 со Швецией, 1:0 с Аргентиной и 0:0 с Нигерией.

ЧЕ-2004

Четвертьфинал с Португалией — до сих пор для меня один из лучших матчей, что я видел в жизни. 2:2 и сумасшедшая серия пенальти, по ходу которой вратарь португальцев Рикарду снял перчатки и играл с голыми руками. Да и на групповом этапе тоскливо не было — 1:2 с Францией, 3:0 со Швейцарией и 4:2 с Хорватией. Наряду с ЧЕ-1996 — самая яркая Англия.

ЧМ-2006

Расцвет предыдущего золотого поколения — Рио Фердинанд, Джон Терри, Эшли Коул, Джеррард, Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Джо Коул, Оуэн, Уэйн Руни. Снова четвертьфинал с Португалией, удаление Руни, подмигивание Криштиану Роналду, злосчастная серия пенальти… Но вообще-то главный хайлайт того турнира для сборной Англии — матч с Тринидадом, вымученная победа и великий комментарий Василия Уткина. То была ужасно унылая Англия — возможно, это просто влияние немецкого воздуха.

ЧЕ-2008

Ой…

Источник: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

ЧМ-2010

Те, кто ругает Саутгейта и нынешнюю команду, просто не видели или не помнят Англию Фабио Капелло на турнире в ЮАР. Это было невыносимо. Да, золотое поколение частично постарело, частично сошло, но 1:1 с США, 0:0 с Алжиром и 1:0 со Словенией в группе этим не оправдать. Главный хайлайт того турнира — Терри, играющий головой мяч, который катится по земле.

ЧЕ-2012

На тот турнир Англию привез Рой Ходжсон, сменивший по ходу отбора ушедшего Капелло, шла смена поколений, но не сказать, что это было зрелищно. Если что, в четвертьфинале с Италией (0:0 и поражение по пенальти) больше всего передач в составе англичан сделал вратарь Джо Харт.

ЧМ-2014. От помолодевшей Англии с Джеком Уилширом, Джорданом Хендерсоном, Рахимом Стерлингом, Дэниэлом Старриджем и матерыми Руни, Джеррардом и Лэмпардом ждали многого — закончилось все на групповом этапе.

ЧЕ-2016

Стерлинг, Делле Алли, Джейми Варди образца чемпионского сезона «Лестера», Харри Кейн, Маркус Рэшфорд. Поражение от Исландии в ⅛ финала. Главный хайлайт — Кейн, подающий угловые, и объяснение Ходжсона: так Харри это делает лучше всех в команде.

Итог: за более чем 20 лет только два турнира, на которых Англия была интересной, — ЧЕ-1996 и ЧЕ-2004.

Команда Саутгейта играет результативнее золотой Испании

Но это все лирика, вкусовщина и вообще оценочное суждение. Поэтому вот вам голый факт. На описанных выше десяти больших турнирах Англия сыграла в плей-офф 11 матчей, в которых одержала три победы, из них одну в серии пенальти (в ¼ финала ЧЕ-1996 над Испанией). Остальные две — это 3:0 над Данией в ⅛ финала ЧМ-2002 и 1:0 над Эквадором в ⅛ финала ЧМ-2006. Все. Хорошо, из восьми поражений четыре были в серии 11-метровых, но тем не менее.

За три полных турнира при Саутгейте (ЧМ-2018, ЧЕ-2020 и ЧМ-2022) Англия сыграла в плей-офф девять матчей — то есть почти столько же, и одержала шесть побед. То есть в два раза больше, чем на десяти предыдущих турнирах. Если учитывать игру со Словакией на этом Евро — семь побед в десяти встречах. А если брать матч со Швейцарией (он же состоится в любом случае), то получается, что у Саутгейта столько же матчей плей-офф на больших турнирах, сколько было у Англии за 20 лет до него. На мой взгляд, более чем красноречивые цифры.

Однако вернемся к вкусовщине и оценочным суждениям. Мне, например, всегда казалась удивительно скучной великая сборная Испании рубежа 2000−2010-х. Да, культура паса, тики-така, Хави-Иньеста и вот это вот все. То есть, конечно, там была эта культура, были красивые розыгрыши в касание и так далее. Но иногда это реально убаюкивало и вгоняло в сон — Испания брала мяч и этим контролем удушала соперника. Что делало сюжет и сценарий матчей однообразными и предсказуемыми. И это порой реально раздражало.

Но это, повторю, дело вкуса. А теперь к фактам. Просто напомню, что на победном ЧМ-2010 Испания выиграла все четыре матча плей-офф со счетом 1:0. На трех своих золотых больших турнирах «Красная фурия» провела в плей-офф 10 встреч и лишь в трех из них забила больше одного гола за игру (3:0 в полуфинале ЧЕ-2008 с Россией, 2:0 в четвертьфинале ЧЕ-2012 с Францией и 4:0 в финале с Италией). Средняя результативность — 1,4 гола за матч.

А теперь сравним это с Англией при Саутгейте в плей-офф больших турниров, тем более что сейчас там как раз тоже 10 матчей. Так вот, англичане забивали в каждой из этих игр, шесть раз — более чем один гол. Средняя результативность — 1,9 гола за матч.

Можно, конечно, спросить: «Ну и?» В какой-то степени это действительно игра цифрами и не более. Но, с другой стороны, есть факт: унылая Англия Саутгейта в плей-офф больших турниров забивает больше, чем та великая Испания, которая считалась и считается образцом комбинационного футбола.

Можно критиковать ее и дальше. Но когда Саутгейт уйдет, уступив место какому-нибудь прогрессивному специалисту, в Англии еще будут по нему скучать.