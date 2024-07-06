Киммих назвал величайшего немецкого футболиста

«Хотел бы поблагодарить всех, кто был на поле, за их усилия. И я хотел бы поблагодарить Тони. За его плечами невероятные титулы и рекорды. Я бы с удовольствием выиграл с ним еще один титул. Для меня он, бесспорно, величайший немецкий игрок, который у нас был. Также надо отметить, какой он человек. Он образец для подражания для всех нас в раздевалке», — сказал Киммих.