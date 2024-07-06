Киммих назвал величайшего немецкого футболиста
Защитник сборной Германии Йозуа Киммих после поражения от Испании в четвертьфинале Евро-2024 (1:2 д.в.) высказался о партнере по команде Тони Кроосе. Об этом сообщает Bild.
Защитник сборной Германии Йозуа Киммих после поражения от Испании в четвертьфинале Евро-2024 (1:2 д.в.) высказался о партнере по команде Тони Кроосе. Об этом сообщает Bild.
«Хотел бы поблагодарить всех, кто был на поле, за их усилия. И я хотел бы поблагодарить Тони. За его плечами невероятные титулы и рекорды. Я бы с удовольствием выиграл с ним еще один титул. Для меня он, бесспорно, величайший немецкий игрок, который у нас был. Также надо отметить, какой он человек. Он образец для подражания для всех нас в раздевалке», — сказал Киммих.
Матч против Испании стал последним в карьере Тони Крооса. Ранее 34-летний полузащитник объявил, что завершит игровую карьеру по окончании домашнего Евро-2024.
Кроос провел за сборную Германии 114 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 21 голевую передачу. В составе «бундестим» в 2014 году он стал чемпионом мира.