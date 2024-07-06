Забил сумасшедший гол с центра поля, бесит фанатов «Милана». Чем уникален лидер сборной Турции Чалханоглу

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
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Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
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Группа EЗавершен
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Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
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Группа DЗавершен
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25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
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25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финала2-й тайм
тв
19:00Англия0Швейцария0
1/4 финалаНе начался
тв
22:00НидерландыТурция
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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19:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Забил сумасшедший гол с центра поля, бесит фанатов «Милана». Чем уникален лидер сборной Турции Чалханоглу

Хакан ведет национальную команду за собой.

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Источник: Reuters

Чалханоглу — лидер сборной Турции на Евро-2024. Пока на счету Хакана всего один гол, но именно он ведет игру команды в центре поля. В преддверии важнейшего матча с Нидерландами в четвертьфинале рассказываем, почему Чалханоглу выбрал Турцию, хотя родился и вырос в Германии, в чем секрет его бешеного удара и почему его так ненавидят фанаты «Милана».

Родился и вырос в Германии, но выбрал Турцию

Чалханоглу родился в крупном немецком городе Мангейме. Вероятно, любовь к игре с мячом привил Хакану отец. Он сам когда-то занимался футболом и был преданным болельщиком «Галатасарая».

Карьеру Хакан начал в небольшой команде «Вальдхоф», где выступал его двоюродный брат. Парень так ярко проявлял себя, что его стали сравнивать с другим этническим турком — Месутом Озилом, который зажигал в бременском «Вердере» и только-только стал вызываться в сборную Германии.

Футбол

Евро 2024
1/4 финала, 6.07.2024, 22:00

Нидерланды-Турция-

Хакан же выбрал сборную Турции и, похоже, не жалеет: «Я родился в Германии, а мой отец родился в Турции, поэтому мне пришлось выбирать, за какую национальную сборную играть. Для меня было большой честью, когда я выбрал Турцию. Горжусь своим решением».

В 2010 году Чалханоглу стал вызываться в сборную U-16, а в 2013-м — в основную команду. Клубная карьера также развивалась стремительно. Свой путь во взрослом футболе Хакан начал в «Карлсруэ». Футболист зажег сразу в дебютной игре: отдал две голевые передачи. Уже летом Чалханоглу активно интересовались клубы из высшего дивизиона. В конце концов он поставил подпись в контакте с «Гамбургом», а потом еще на год отправился набираться опыта в «Карлсруэ». По ходу сезона Хакан играл не на привычной нам сейчас позиции центрального полузащитника, а в центре нападения — и реально был результативен. В итоге клуб смог подняться во вторую бундеслигу, а Чалханоглу признали лучшим игроком чемпионата.

Источник: AFP 2023

Мастерский удар со штрафных — визитная карточка Хакана. Он постоянно их тренирует

Вернувшись в «Гамбург», Чалханоглу сразу заставил говорить о себе. Тогда он забил, пожалуй, самый известный гол в своей карьере. «Гамбург» вел 2:0 у «Боруссии» Д, судья назначил штрафной в 41 метре от ворот Вайденфеллера. К мячу подошел молодой Хакан и ударил так, что у всех отпала челюсть. Мяч полетел по невероятной траектории, вильнул в воздухе несколько раз, дезориентировав вратаря, и нырнул под перекладину.

«Я тренирую штрафные удары каждый божий день. Если вы не будете это делать, то потеряете или забудете свою технику удара. Вот почему я знал, что смогу это сделать. Я просто подумал про себя: “Сосредоточься и ударь как на тренировке”. Это был лучший гол в моей карьере», — рассказывал игрок.

Чалханоглу известен в первую очередь шикарными ударами со штрафных. До сих пор Хакан исполняет все стандарты в своих командах. По его словам, успеха помогли достичь постоянные тренировки: «Это как в теннисе — нужно постоянно отрабатывать движения. То же самое и в футболе».

Источник: AP 2023

Хотел дойти до уровня Роналду и Месси. Сейчас называет себя лучшим реджистой

Летом 2014-го на турка положили глаз сразу несколько клубов. Хакан решил остаться в бундеслиге и подписал контракт с «Байером».

«Я уже уведомил руководство “Гамбурга” о желании сменить клуб, — рассказывал Чалханоглу изданию Turkish Football. — Хочу играть в еврокубках. Могу, например, представить себя в составе “Байера”. А вообще передо мной стоит цель достичь уровня Криштиану Роналду и Лео Месси. Хочу стать звездой мирового масштаба».

Мировой звездой в составе «Байера» парень все-таки не стал, но смог привлечь внимание более сильных и статусных клубов. Одно время его связывали с «Барселоной», но до серьезных переговоров дело не дошло. В 2017-м Хакан все же отправился на повышение, перейдя в «Милан», но к уровню Криштиану и Месси, само собой, так и не подобрался. Хотя на своей позиции сам же считает себя лучшим.

«Несколько месяцев назад я сказал, что вхожу в число лучших игроков, но никто в меня не верил, — сказал Чалханоглу в интервью DAZN. — Однако я всегда верил в себя. Я знаю свои качества и никого не боюсь».

Затем интервьюер попросил Хакана перечислить пять лучших игроков на своей позиции. Чалханоглу поставил себя на первое место. И лишь за ним идут Родри, Кроос, Киммих и Энцо Фернандес.

«Остальные не делают того, что я сейчас делаю на поле, — поясняет турок. — Я, например, забиваю не с близкого расстояния, а метров с 25−30 или со штрафных. А это трудные приемы. Я не люблю делать передачи с пятиметровой дистанции. Всегда ищу убийственный пас, который увеличивает вероятность гола. Горизонтальные передачи не помогают».

Источник: Reuters

От любви до ненависти один переход

Чалханоглу так хотел стать чемпионом, что в июне 2021 года сменил одну миланскую команду на другую. Болельщики красно-черных, полюбившие Хакана, были вне себя от возмущения. «Я хочу что-нибудь выиграть во время своего пребывания в Италии», — объяснил футболист в первом интервью после перехода в «Интер».

В новом клубе Чанхоноглу стал обладателем Суперкубка и Кубка Италии. Однако золотые медали повесить на грудь не удалось — по иронии судьбы чемпионом в том сезоне стал «Милан», давно не выигрывавший скудетто. Во время празднования с трибун болельщиков «россонери» доносились оскорбительные кричалки в адрес Чалханоглу, фанаты размахивали обидными баннерами.

Также в дерби болельщики напомнили футболисту о болезненной для него теме — отношениях с женой. В 2021 году накануне очного матча рядом с домом Хакана оставили такую надпись:

«Быть смелым — это жить с неверной женой, которая тебе изменила, а не бить пенальти в ворота своей бывшей команды на 10-й минуте матча. Дерьмовый человек».

С будущей женой Чалханоглу познакомился много лет назад. В 2017 году они сыграли свадьбу. Уже через год футболист в социальных сетях рассказал о грядущем разводе. За отношениями Хакана следила чуть ли не вся Турция. В СМИ просачивались слухи о возможных изменах футболиста и его супруги. Девушка, впрочем, сама подливала масла в огонь, рассказывая ранее неизвестные подробности. Оказалось, что она находилась на шестом месяце беременности, и якобы именно это являлось причиной развода.

Источник: Pier Marco Tacca/Getty Images

Вскоре супруги все-таки помирились. Болельщики «Милана», не простившие клубную измену футболиста, неоднократно напоминали о той истории. «Я кумир половины города, а другая половина меня ненавидит», — говорил Хакан.

Последний сезон Чалханоглу удался — он наконец-то выиграл серьезный трофей (чемпионат Италии) и впервые в карьере забил более 10 голов за розыгрыш. Правда, его война с болельщиками продолжается. Полузащитник «Интера» сразу после завоевания титула выложил пост в соцсетях. На фото экс-полузащитник «Милана» стоит с кубком в руках и в наушниках. На заднем плане — разъяренные фанаты «россонери», которые держат в руках оскорбительные баннеры с надписями «предатель» и «клоун». Чалханоглу так подписал свой пост: «Всегда спокоен, всегда терпелив, всегда сосредоточен и теперь вознагражден».

Покидать «Интер» Хакан пока не собирается, хотя им интересуются клубы из Саудовской Аравии. В любом случае он будет принимать решение о своем будущем уже после Евро. В последний раз Турция зажигала на крупном турнире в 2008 году. Страна заждалась новых побед и именно с Чалханоглу после отбытой им дисквалификации связывает главные надежды.

Автор: Семен Волков

Австрия
1:2
Первый тайм: 0:1
Турция
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