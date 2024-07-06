Стали известны сроки восстановления Педри после травмы колена

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21-летний полузащитник получил травму уже на 4-й минуте матча, столкнувшись с немцем Тони Кроосом. Педри не смог продолжить игру и был заменен на Дани Ольмо, который в итоге отметился голом и голевой передачей.

По информации источника, у игрока «Барселоны» диагностировано растяжение внутренней боковой связки левого колена, из-за которого он пропустит от одного до полутора месяцев. Таким образом, Педри будет готов к началу нового сезона, однако вынужден пропустить часть предсезонной подготовки.

Педри провел на чемпионате Европы четыре матча, в которых отличился одной голевой передачей.