Стали известны сроки восстановления Педри после травмы колена
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри прошел медицинское обследование после матча ¼ финала Евро-2024 против Германии (2:1, д.в.). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри прошел медицинское обследование после матча ¼ финала Евро-2024 против Германии (2:1, д.в.). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
21-летний полузащитник получил травму уже на 4-й минуте матча, столкнувшись с немцем Тони Кроосом. Педри не смог продолжить игру и был заменен на Дани Ольмо, который в итоге отметился голом и голевой передачей.
По информации источника, у игрока «Барселоны» диагностировано растяжение внутренней боковой связки левого колена, из-за которого он пропустит от одного до полутора месяцев. Таким образом, Педри будет готов к началу нового сезона, однако вынужден пропустить часть предсезонной подготовки.
Педри провел на чемпионате Европы четыре матча, в которых отличился одной голевой передачей.
В полуфинале сборная Испании в Мюнхене сыграет с командой Франции. Встреча пройдет во вторник, 9 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.