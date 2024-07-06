Роналду обратился к болельщикам после вылета с Евро-2024
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду обратился в соцсетях к болельщикам после вылета национальной команды с Евро-2024.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду обратился в соцсетях к болельщикам после вылета национальной команды с Евро-2024.
Накануне Португалия в четвертьфинале проиграла Франции (0:0, 3:5 пен.).
«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли на сегодняшний день. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и развиваться. Вместе», — написал Роналду.
Евро-2024 стал рекордным шестым чемпионатом Европы в карьере 39-летнего португальца. Роналду провел на турнире пять матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Ранее он сообщил, что Евро-2024 станет для него последним континентальным первенством в карьере.
Сборная Португалии при Роналду лишь раз не сумела дойти до четвертьфинала чемпионата Европы. Португальцы стали чемпионами Евро-2016, уступили в финале домашнего Евро-2004 и стали бронзовыми призерами Евро-2012.
В полуфинале сборная Франции в Мюнхене сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет во вторник, 9 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.