Нидерланды — Турция: cтартовые составы команд на матч ¼ финала Евро-2024
Сегодня, 6 июля, состоится матч ¼ финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.
Сегодня, 6 июля, состоится матч ¼ финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.
Встреча пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучит 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы играющих команд:
Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Думфрис, Схаутен, Рейндерс, Симонс, Гакпо, Депай, Бергвейн.
Турция: Гюнок, Мюльдюр, Акайдын, Бардакджи, Кадыоглу, Айхан, Озджан, Гюлер, Чалханоглу, Йылдыз, Йылмаз.
В ⅛ финала Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии — 2:1.
На групповом этапе Нидерланды заняли третье место в квартете D. Турция расположилась на второй строчке группы F.
Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.
Трансляция матча Нидерланды — Турция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.