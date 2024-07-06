Нидерланды — Турция: cтартовые составы команд на матч ¼ финала Евро-2024

В ⅛ финала Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии — 2:1.

На групповом этапе Нидерланды заняли третье место в квартете D. Турция расположилась на второй строчке группы F.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.