Эрдоган посетит матч Турция — Нидерланды в ¼ финала Евро-2024

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 22:00 Нидерланды - Турция -

Самолет турецкого президента приземлился в берлинском аэропорту, где его встретил губернатор Стамбула Давут Гюль. Вместе с Эрдоганом в Германию прибыли его супруга Эмине, а также главный советник по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и вице-президент по коммуникациям Чагатай Оздемир.

Предыдущий матч турецкой сборной против команды Австрии (2:1) был омрачен дипломатическим скандалом между Германией и Турцией. Автор дубля Мерих Демирал отпраздновал выход в четвертьфинал «волчьим салютом» — жестом, который официально запрещен в Австрии и считается националистическим. В конечном итоге Демирал был дисквалифицирован на два матча, а турецкий посол был вызван в МИД Германии.