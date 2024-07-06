Англия вышла в полуфинал Евро-2024, обыграв Швейцарию по пенальти

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Встреча проходила в Дюссельдорфе. Первый тайм не запомнился ничем примечательным, что уже стало традицией сборной Англии на этом турнире. Англичане владели небольшим территориальным преимуществом, но извлечь выгоду из этого команда Гарета Саутгейта не сумела.

Первый удар в створ в матче на 51-й минуте нанес швейцарец Бреэль Эмболо, но он не был опасным. После этого швейцарцы провели достаточно мощный отрезок, итогом которого стал забитый мяч. На 75-й минуте Дан Ндой сделал прострел с правого фланга, защитник англичан Джон Стоунз не сумел его прервать, после чего Эмболо выиграл борьбу у Кайла Уокера и загнал мяч в сетку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249348&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Англичане сразу же включились в игру, и первый же их удар в створ стал голевым. На 80-й минуте полузащитник Букайо Сака сместился с правого фланга в центр и из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол ворот швейцарцев рикошетом от штанги. Больше опасных моментов до окончания основного времени матча зрители не увидели.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249349&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В дополнительное время из опасных моментов можно отметить дальние удары Деклана Райса и Зеки Амдуни, а также прямой удар Джердана Шакири по воротам с углового, после которой мяч угодил в ближнюю крестовину. На 110-й минуте Саутгейт заменил капитана английской сборной Харри Кейна, который получил повреждение после столкновения с Мануэлем Аканджи.

Судьба встречи решилась в послематчевой серии пенальти, где швейцарцы сразу оказались в роли догоняющих после незабитого удара Аканджи, с которым справился Джордан Пикфорд. Его коллега по амплуа Ян Зоммер не сумел отразить ни одного удара в серии. Победу англичанам принес точный удар Трента Александера-Арнольда.

Сборная Англии на втором чемпионате Европы подряд выходит в полуфинал. На Евро-2020 англичане добрались до финала, где уступили титул итальянцам (1:1, 2:3 пен.). До прихода Саутгейта в национальную команду английская сборная последний раз выходила в полуфинал Евро в 1996 году.