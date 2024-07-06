Сака признан лучшим игроком матча Англия — Швейцария

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22-летний англичанин отыграл 120 минут и стал автором единственного гола своей команды в основное время. Также Сака реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти.

За весь матч Сака преодолел дистанцию в 13,3 километра, сделал 44 точные передачи из 52 и нанес три удара по воротам сборной Швейцарии, два из которых были заблокированы.

Это вторая подобная награда в карьере Сака. На Евро-2020 он признавался лучшим игроком в матче группового этапа против Чехии (1:0).