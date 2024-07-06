Саутгейт: в матче со Швейцарией Англия показала свою лучшую игру

«Думаю, что игроки блестяще себя проявили. Это наше лучшее выступление. Мы доставили им много проблем с мячом. Швейцария — действительно хорошая команда, их трудно прессинговать, против них трудно защищаться, их движения хороши. Снова отыграться и показать характер и стойкость, которые мы сделали. Победа в турнирах — это не только хорошая игра, ты должен продемонстрировать и все остальные качества», — сказал Саутгейт.