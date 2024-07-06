Саутгейт: в матче со Швейцарией Англия показала свою лучшую игру
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча ¼ финала Евро-2024 против Швейцарии (1:1, 5:3 пен.). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча ¼ финала Евро-2024 против Швейцарии (1:1, 5:3 пен.). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
«Думаю, что игроки блестяще себя проявили. Это наше лучшее выступление. Мы доставили им много проблем с мячом. Швейцария — действительно хорошая команда, их трудно прессинговать, против них трудно защищаться, их движения хороши. Снова отыграться и показать характер и стойкость, которые мы сделали. Победа в турнирах — это не только хорошая игра, ты должен продемонстрировать и все остальные качества», — сказал Саутгейт.
Сборная Англии вышла в полуфинал Евро второй раз подряд. На Евро-2020 команда Саутгейта дошла до финала, уступив итальянцам (1:1, 2:3 пен.). До этого англичане не выходили в полуфинал чемпионата Европы с 1996 года.
В полуфинале сборная Англии в Дортмунде сыграет с победителем сегодняшнего матча Нидерланды — Турция. Встреча пройдет в среду, 10 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.