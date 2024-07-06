Кейн рассказал, в чем сборная Англии стала лучше на Евро-2024
Капитан сборной Англии Харри Кейн подвел итоги матча ¼ финала Евро-2024 против Швейцарии (1:1, 5:3 пен.). Об этом сообщает BBC.
Капитан сборной Англии Харри Кейн подвел итоги матча ¼ финала Евро-2024 против Швейцарии (1:1, 5:3 пен.). Об этом сообщает BBC.
Кейн был заменен на 110-й минуте из-за небольшого повреждения, полученного в столкновении с защитником швейцарской сборной Мануэлем Аканджи.
«Еще одна сложная игра. Прежде всего, ребята проявили огромную стойкость, снова выложившись по полной. Забитый гол — фантастическое завершение от Букайо Сака. Пенальти есть пенальти, но я чувствовал себя готовым — я был в стороне, но мне было комфортно с ребятами.
Пять забитых пенальти из пяти и сейв Пикфорда? Мы верим в тех, кто выходит на поле, и разница в этом году по сравнению с прошлыми в том, что теперь у нас есть проверенные пенальтисты — у нас гораздо больше опыта, и мы показали это на поле», — сказал Кейн.
Сборная Англии вышла в полуфинал Евро второй раз подряд. На Евро-2020 команда Саутгейта дошла до финала, уступив итальянцам (1:1, 2:3 пен.). До этого англичане не выходили в полуфинал чемпионата Европы с 1996 года.
В полуфинале сборная Англии в Дортмунде сыграет с победителем сегодняшнего матча Нидерланды — Турция. Встреча пройдет в среду, 10 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.