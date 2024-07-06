Кейн рассказал, в чем сборная Англии стала лучше на Евро-2024

«Еще одна сложная игра. Прежде всего, ребята проявили огромную стойкость, снова выложившись по полной. Забитый гол — фантастическое завершение от Букайо Сака. Пенальти есть пенальти, но я чувствовал себя готовым — я был в стороне, но мне было комфортно с ребятами.



Пять забитых пенальти из пяти и сейв Пикфорда? Мы верим в тех, кто выходит на поле, и разница в этом году по сравнению с прошлыми в том, что теперь у нас есть проверенные пенальтисты — у нас гораздо больше опыта, и мы показали это на поле», — сказал Кейн.