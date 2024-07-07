Фанатов Турции из-за «волчьего жеста» хватала полиция в Берлине. На стадионе все равно продолжили

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Главный сканадал Евро-2024 не утих даже со стартом матча Нидерланды — Турция, который Мерих Демирал пропускает из-за дисквалификации. Его последователи на стадионе, они и не скрывали планов именно так поддерживать сборную.

Перед игрой в городе: жесты на марше фанатов. Полиция вмешалась

Еще днем из Берлина полетели новости: полиция вмешалась в ход марша турецких болельщиков, потому что они толпой демонстрировали те самые «волчьи жесты». Теперь мы легко их отличаем.

Источник: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images

После того, как Демирал отпраздновал так победу над Австрией в ⅛ финала, это логично расценили как провокацию. Оперативное управление берлинской полиции днем опубликовало в твиттере: «По ходу марша турецких фанатов массово демонстрировались “вольчьи жесты. Полиция вмешалась и попросила остановить демонстрацию этих жестов. Фанатские марши — не место для политических высказываний”.

Сработало ли это?

На матче: жесты во время гимна. Массово

Нет, не сработало. Со стадиона сразу полетели фотографии турецких болельщиков с «волчьими жестами». И портретами Демирала. Он теперь народный герой вдвойне, за ним повторяют. И дети тоже. Да вообще почти все.