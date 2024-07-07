Нидерланды обыграли Турцию и вышли в полуфинал Евро-2024

31 фотография 31 фотография 31 фотография

Встреча проходила в Берлине. Турки открыли счет на 35-й минуте благодаря точному удару головой защитника Самета Айкадына после подачи Арды Гюлера. Голландцы до перерыва ни разу не сумели пробить в створ турецких ворот.

На 70-й минуте Нидерланды сумели сравнять счет после розыгрыша углового, который завершился ударом головой Стефана де Врея. Голевую передачу на свой счет записал Мемфис Депай.

Через шесть минут Коди Гакпо в борьбе c Мертом Мюлдюром попытался замкнуть прострел от Дензела Думфриса, но мяч залетел в ворота от ноги защитника турецкой сборной.

Мюлдюр стал автором уже десятого автогола на этом турнире, благодаря чему Евро-2024 повторил рекорд Евро-2020 по числу мячей, забитых в свои ворота.

В оставшиеся минуты турки попытались организовать финальный штурм ворот Барта Вербрюггена, однако перевести игру в дополнительное время им так и не удалось.