Нидерланды обыграли Турцию и вышли в полуфинал Евро-2024
Сборная Нидерландов одержала волевую победу над командой Турции (2:1) в заключительном четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
Сборная Нидерландов одержала волевую победу над командой Турции (2:1) в заключительном четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила в Берлине. Турки открыли счет на 35-й минуте благодаря точному удару головой защитника Самета Айкадына после подачи Арды Гюлера. Голландцы до перерыва ни разу не сумели пробить в створ турецких ворот.
На 70-й минуте Нидерланды сумели сравнять счет после розыгрыша углового, который завершился ударом головой Стефана де Врея. Голевую передачу на свой счет записал Мемфис Депай.
Через шесть минут Коди Гакпо в борьбе c Мертом Мюлдюром попытался замкнуть прострел от Дензела Думфриса, но мяч залетел в ворота от ноги защитника турецкой сборной.
Мюлдюр стал автором уже десятого автогола на этом турнире, благодаря чему Евро-2024 повторил рекорд Евро-2020 по числу мячей, забитых в свои ворота.
В оставшиеся минуты турки попытались организовать финальный штурм ворот Барта Вербрюггена, однако перевести игру в дополнительное время им так и не удалось.
Сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2004 года. Следующий соперником голландцев станет сборная Англии. Встреча пройдет в Дортмунде в среду, 10 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.