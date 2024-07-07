На Евро-2024 забиты уже 10 голов в свои ворота. До рекорда один мяч
Защитник сборной Турции Мерт Мюлдюр в матче ¼ финала Евро-2024 против Нидерландов (2:1) стал автором десятого автогола на турнире.
Защитник сборной Турции Мерт Мюлдюр в матче ¼ финала Евро-2024 против Нидерландов (2:1) стал автором десятого автогола на турнире.
На 76-й минуте турецкий защитник срезал мяч в свои ворота в попытке помешать Коди Гакпо замкнуть прострел Дензела Думфриса. В итоге автогол Мюлдюра вывел голландцев в полуфинал, где им предстоит сыграть с англичанами.
По числу автоголов Евро-2024 сравнялся с рекордным показателем, который был установлен на предыдущем турнире. При этом на нынешнем Евро было забито больше автоголов, чем на всех чемпионатах Европы с 1960 по 2016 годы. За этот период суммарно было проведено 257 матчей. Для сравнения, на нынешнем Евро было сыграно только 48 встреч. До 2020 года ни на одном из турниров не забивалось более трех мячей в свои ворота.
Полуфинальные матчи Евро-2024 пройдут 9 и 10 июля. Финал будет сыгран в Берлине 14 июля.