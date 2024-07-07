Нидерланды перевернули на Евро все за шесть минут

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
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Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
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1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
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1
Португалия
36
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Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
00:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Нидерланды перевернули на Евро все за шесть минут

Конец турецкой сказки, хотя в концовке был убойный момент.

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Нидерланды — последний полуфиналист Евро-2024! Команда Рональда Кумана с гигантским трудом дожала Турцию. За место в финале голландцы сразятся с Англией.

Футбол

Евро 2024
1/4 финала, 6.07.2024, 22:00

Нидерланды2Турция1

Сборная Турции потеряла перед четвертьфиналом трёх дисквалифицированных игроков, включая автора дубля в ворота австрийцев Демирала. С другой стороны, в состав вернулся после бана Чалханголу, который в хороший день стоит троих. Тактическую схему итальянский тренер Винченцо Монтелла не поменял — турки снова сыграли 5−4−1. Вот только Гюлер вышел на правом фланге, а не в роли «ложной девятки». Впереди расположился быстроногий Йылмаз. Спустя несколько минут они поменялись местами. Гюлер, кажется, не совсем понимал свою роль при обороне, по крайней мере, Монтелла вынужден был через переводчика что-то дополнительно объяснять таланту «Реала» прямо по ходу встречу. Но потом Гюлер опять ушёл направо, а иногда опускался при розыгрыше глубоко к своим защитникам как свободный художник.

Источник: Reuters

Начало игры обещало, что этот четвертьфинал будет веселее предыдущего англо-швейцарского — на первой же минуте безработный Депай (форвард на днях стал свободным агентом, уйдя из «Атлетико») пролез в штрафную сборной Турции и едва не забил. Однако затем пошёл более размеренный футбол. Голландцы владели мячом, имели территориальное преимущество. Вот только никак не могли подобрать ключи, с помощью которых вскрыли бы плотную оборону турок. До 35-й минуты соперники не нанесли ни одного удара в створ.

Туркам хватило первого же попадания, чтобы забить! Как и в матче с Австрией, гол команды Монтеллы родился в результата стандарта. После подачи углового голландцы вынесли мяч из штрафной, но подбор забрали турки. Такие переходные фазы при стандартах очень опасны для обороняющихся. Сборная Нидерландов потеряла структуру, на дальней штанге получилась ситуация четыре в четыре. Гюлер сделал голевую передачу — после его навеса справа в шкуре Демирала оказался другой центральный защитник Акайдын. Представитель «Фенербахче» точно пробил головой в борьбе.

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Куман с раздражением смотрел на происходящее с тренерской скамейки. Его игроки катали мяч, но не раскатывали противника. Скорость игры абсолютно устраивала турок. До перерыва голландцы нанесли лишь четыре удара, а единственным попаданием в створ так и остался гол Акайдына. Даже по статистике касаний мяча в чужой штрафной Нидерланды не выигрывали у Турции (9:9).

После перерыва Куман поднял со скамейки своего великана — почти двухметрового Вегорста, который в своё время отыграл полгода на правах аренды в Турции. Пошли забросы от голландцев на высокого нападающего. Почти каждый создавал серьёзное напряжение в обороне турок. Под Вегорста ловко подстраивался Депай, так что опасность была двойной. Но завершился стартовый отрезок второго тайма голевым моментом команды Монтеллы: Гюлер очень технично исполнил штрафной, послав мяч в штангу. Вот за такое в «Реал» и берут.

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Турки контратаковали в основном за счёт Йылмаза. Сколько же работает на рывках форвард «Галатасарая» — просто энерджайзер! Барыш замучил ван Дейка, и в итоге посадил звезду «Ливерпуля» на жёлтую карточку. Тем не менее то, что Куман мог бы назвать «планомерным давлением», дало свои плоды сборной Нидерландов. Голландцы отыгрались тоже в результате углового. После розыгрыша Депай подал справа, а потерянный возле 11-метровой де Врей забил головой.

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Турки постепенно сдувались, как и в концовке матча с Австрией. И команда Кумана в отличие от команды Ральфа Рангника воспользовалась утомлённостью соперника. Второй гол на 76-й минуте голландцы забили после выигранного Схаутеном подбора и кросса справа. Безобразно сыграл на дальней штанге защитник Мюльдюр. Будучи ближе к мячу, он проиграл позицию Гакпо и в борьбе с форвардом «Ливерпуля» поразить свои ворота.

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Сборная Турции, собрав последние силы, надавила в концовке и имела шансы спасти игру. Защитник голландцев ван де Вен остановил летевший в пустые ворота мяч после удара Челика. Потом опасно бил головой потенциальный новичок «Спартака» Актюркоглу, однако, судя по исполнению момента, красно-белых он привлёк не этим своим навыком. А в компенсированное время потребовался и суперсейв вратаря Вербрюггена. Плохо защищались Нидерланды. Турки превзошли «оранжевых» по ударам — 16:11 (из штрафной — 10:7, в створ — 4:4), но всё же проиграли и вылетели.

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Автор: Анатолий Романов

Нидерланды
2:1
Первый тайм: 0:1
Турция
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