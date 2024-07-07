Нидерланды перевернули на Евро все за шесть минут

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Нидерланды — последний полуфиналист Евро-2024! Команда Рональда Кумана с гигантским трудом дожала Турцию. За место в финале голландцы сразятся с Англией.

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 22:00 Нидерланды 2 Турция 1

Сборная Турции потеряла перед четвертьфиналом трёх дисквалифицированных игроков, включая автора дубля в ворота австрийцев Демирала. С другой стороны, в состав вернулся после бана Чалханголу, который в хороший день стоит троих. Тактическую схему итальянский тренер Винченцо Монтелла не поменял — турки снова сыграли 5−4−1. Вот только Гюлер вышел на правом фланге, а не в роли «ложной девятки». Впереди расположился быстроногий Йылмаз. Спустя несколько минут они поменялись местами. Гюлер, кажется, не совсем понимал свою роль при обороне, по крайней мере, Монтелла вынужден был через переводчика что-то дополнительно объяснять таланту «Реала» прямо по ходу встречу. Но потом Гюлер опять ушёл направо, а иногда опускался при розыгрыше глубоко к своим защитникам как свободный художник.

Начало игры обещало, что этот четвертьфинал будет веселее предыдущего англо-швейцарского — на первой же минуте безработный Депай (форвард на днях стал свободным агентом, уйдя из «Атлетико») пролез в штрафную сборной Турции и едва не забил. Однако затем пошёл более размеренный футбол. Голландцы владели мячом, имели территориальное преимущество. Вот только никак не могли подобрать ключи, с помощью которых вскрыли бы плотную оборону турок. До 35-й минуты соперники не нанесли ни одного удара в створ.

Туркам хватило первого же попадания, чтобы забить! Как и в матче с Австрией, гол команды Монтеллы родился в результата стандарта. После подачи углового голландцы вынесли мяч из штрафной, но подбор забрали турки. Такие переходные фазы при стандартах очень опасны для обороняющихся. Сборная Нидерландов потеряла структуру, на дальней штанге получилась ситуация четыре в четыре. Гюлер сделал голевую передачу — после его навеса справа в шкуре Демирала оказался другой центральный защитник Акайдын. Представитель «Фенербахче» точно пробил головой в борьбе.

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Куман с раздражением смотрел на происходящее с тренерской скамейки. Его игроки катали мяч, но не раскатывали противника. Скорость игры абсолютно устраивала турок. До перерыва голландцы нанесли лишь четыре удара, а единственным попаданием в створ так и остался гол Акайдына. Даже по статистике касаний мяча в чужой штрафной Нидерланды не выигрывали у Турции (9:9).

После перерыва Куман поднял со скамейки своего великана — почти двухметрового Вегорста, который в своё время отыграл полгода на правах аренды в Турции. Пошли забросы от голландцев на высокого нападающего. Почти каждый создавал серьёзное напряжение в обороне турок. Под Вегорста ловко подстраивался Депай, так что опасность была двойной. Но завершился стартовый отрезок второго тайма голевым моментом команды Монтеллы: Гюлер очень технично исполнил штрафной, послав мяч в штангу. Вот за такое в «Реал» и берут.

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Турки контратаковали в основном за счёт Йылмаза. Сколько же работает на рывках форвард «Галатасарая» — просто энерджайзер! Барыш замучил ван Дейка, и в итоге посадил звезду «Ливерпуля» на жёлтую карточку. Тем не менее то, что Куман мог бы назвать «планомерным давлением», дало свои плоды сборной Нидерландов. Голландцы отыгрались тоже в результате углового. После розыгрыша Депай подал справа, а потерянный возле 11-метровой де Врей забил головой.

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Турки постепенно сдувались, как и в концовке матча с Австрией. И команда Кумана в отличие от команды Ральфа Рангника воспользовалась утомлённостью соперника. Второй гол на 76-й минуте голландцы забили после выигранного Схаутеном подбора и кросса справа. Безобразно сыграл на дальней штанге защитник Мюльдюр. Будучи ближе к мячу, он проиграл позицию Гакпо и в борьбе с форвардом «Ливерпуля» поразить свои ворота.

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Сборная Турции, собрав последние силы, надавила в концовке и имела шансы спасти игру. Защитник голландцев ван де Вен остановил летевший в пустые ворота мяч после удара Челика. Потом опасно бил головой потенциальный новичок «Спартака» Актюркоглу, однако, судя по исполнению момента, красно-белых он привлёк не этим своим навыком. А в компенсированное время потребовался и суперсейв вратаря Вербрюггена. Плохо защищались Нидерланды. Турки превзошли «оранжевых» по ударам — 16:11 (из штрафной — 10:7, в створ — 4:4), но всё же проиграли и вылетели.

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