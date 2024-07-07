«Наш лучший матч». Как Англия реагирует на выход в полуфинал

27 фотографий 27 фотографий 27 фотографий

Англия прорвалась в третий полуфинал за четыре крупных турнира с Гаретом Саутгейтом. На этот раз сыграли 1:1 со Швейцарией и победили по пенальти благодаря сэйву Джордана Пикфорда.

Первые реакции в английских медиа — счастье и радость. Несмотря на полное отсутствие зрелищности.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249353&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сака — герой, Кейн — измученный». Эксперты хвалят за характер, достается только капитану

Одна из главных героев после победы — Букайо Сака. Его хвалят не только за спасительный гол, но и за смелость с пенальти после пережитого хейта и неудачной попытки в финале Евро-2020.

«Вернуться из чего-то подобного трудно, но сегодня я воспользовался шансом», — доволен Сака.

Саутгейт, который и сам переживал похожее после Евро-1996, восхищен: «Это было так смело от Букайо — он один из наших лучших игроков, и мы никогда не сомневались, что он возьмет на себя ответственность. Но мы все знаем, через что он прошел. Крепко обнял его. Я и сам знаю, как этот опыт формирует тебя. Он вернулся сильнее».

Харри Кейн тоже респектует: «Пенальти — это самое большое давление. А для Букайо еще и большой шаг вперед после трудного времени, через которое он прошел [в 2020 году]. Горжусь им».

При этом в Англии не понимают, что с самим Кейном, которого заменили по ходу матча. Заголовок в The Telegraph: «Пикфорд — герой, а Кейн выглядит на этом Евро измученным». Игру капитана сборной против Швейцарии издание оценило всего на четыре балла из 10 — худший в команде.

Фил Фоден получил шестерку, Джуд Беллингем — восемь, Сака — девять.

Еще по ходу игры жестко высказался экс-полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О’Хара: «Я недоволен Кейном, он выглядит изможденным, что бы он ни делал. Выглядит так, будто не в форме, он ленится. Меня он попросту раздражает. Кейн — единственный, кто меня расстраивает. Я обеспокоен тем, что у нас в команде появился свой Роналду и что приходится с ним играть».

Но идеальная серия пенальти все же вызвала у английских экспертов положительные эмоции. Критики в медиа пока минимум, в основном поддержка.

Алан Ширер хвалит за психологию и менталитет: «Палмер, Беллингем, Сака, Тоуни, Трент. Давление? Какое давление? Это другое поколение. Они этого не чувствуют. Насколько они были уверены? У них была вера. Они каким-то образом нашли энергию, чтобы прорваться в полуфинал».

Майка Ричардс видит только плюсы: «Мы хотим говорить позитивно о сборной Англии. Мы идем вперед, и все кажутся едиными — это важно».

Рио Фердинанд увидел прогресс: «Мы как нация взывали о выступлении, которым можем гордиться. Сегодняшний день не был идеальным, но мы увидели улучшения. У меня не было сомнений в результате».

Фрэнк Лэмпард респектнул тренеру: «Гарет заслуживает большой похвалы, учитывая сколько давления на него оказывалось».

Бывший защитник сборной Англии Мэтт Апсон радуется результату: «Команда проходит раунд за раундом, мы в полуфинале. Вы можете сказать, что мы не играем хорошо или что-то в этом роде, но кого это волнует? Мы побеждаем».

Сам Саутгейт, похоже, доволен не только результатом: «Игроки были великолепны. Это был наш лучший матч. Мы доставили соперникам много проблем, работая с мячом. Это очень хорошая команда: их трудно прессинговать, против них трудно защищаться, они хорошо двигаются. Чтобы снова отыграться и демонстрировать характер и стойкость, выигрывать турниры, недостаточно просто хорошо играть, нужны и другие качества».

Беллингем согласен: «Это, вероятно, наше лучшее выступление на турнире. Мы очень гордимся парнями. То, что вы не всегда можете измерить, — это характер и менталитет, и мы показали это снова в серии пенальти».