Куман — о победе сборной Нидерландов над Турцией: «Мы вышли в полуфинал Евро, никто этого не ожидал»

«Мы знали, что это будет очень сложный матч. Поэтому мы очень счастливы, что вышли в полуфинал чемпионата Европы. Это большое достижение.



У сборной Англии есть хорошие футболисты, но я думаю, что и у нас есть хорошие игроки. Теперь мы сможем сыграть в Дортмунде, на одном из самых красивых стадионов из возможных. Я также очень горжусь нашими болельщиками. Мы вышли в полуфинал, никто этого не ожидал.



Я понимаю, что мы еще не играли с сильнейшими командами, но это не так важно. Вы можете видеть, что у других сборных тоже были трудности, так что это большой комплимент для нас», — сказал Куман в эфире NOS.