«Мы не заслужили». Якин прокомментировал вылет Швейцарии с Евро
Якин: Швейцария не заслужила вылета с Евро и уходит с высоко поднятой головой.
Якин: Швейцария не заслужила вылета с Евро и уходит с высоко поднятой головой.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Мурат Якин считает, что его команда не заслужила поражения в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с англичанами.
В субботу швейцарцы проиграли по пенальти команде Англии (1:1, 3:5 в серии пенальти) в четвертьфинале Евро-2024 в Германии.
«Это больно. Мы приложили столько усилий, создали столько моментов. Мне грустно за ребят и за всю страну. У Англии было не так много моментов, а мы создали несколько своих. Мы не заслужили отправиться домой, но мы можем гордиться собой», — приводит слова Якина сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Нам больше не нужно прятаться. Мы выбыли, потому что сегодня нам не хватило совсем немного. Серия пенальти — это вопрос удачи, а у нас ее не было. Мы доставили много проблем большим командам, поэтому уходим с высоко поднятой головой», — добавил бывший тренер московского «Спартака».
Сборная Швейцарии второй раз подряд дошла до четвертьфинала, повторив свой лучший результат на чемпионатах Европы.