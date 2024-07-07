«Мы не заслужили». Якин прокомментировал вылет Швейцарии с Евро

27 фотографий 27 фотографий 27 фотографий

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Мурат Якин считает, что его команда не заслужила поражения в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с англичанами.

В субботу швейцарцы проиграли по пенальти команде Англии (1:1, 3:5 в серии пенальти) в четвертьфинале Евро-2024 в Германии.

«Это больно. Мы приложили столько усилий, создали столько моментов. Мне грустно за ребят и за всю страну. У Англии было не так много моментов, а мы создали несколько своих. Мы не заслужили отправиться домой, но мы можем гордиться собой», — приводит слова Якина сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249353&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нам больше не нужно прятаться. Мы выбыли, потому что сегодня нам не хватило совсем немного. Серия пенальти — это вопрос удачи, а у нас ее не было. Мы доставили много проблем большим командам, поэтому уходим с высоко поднятой головой», — добавил бывший тренер московского «Спартака».