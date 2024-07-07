Джокович поздравил сборную Англии с выходом в полуфинал Евро

В субботу англичане обыграли по пенальти команду Швейцарии (1:1, 5:3 в серии пенальти) в четвертьфинале Евро-2024 в Германии. Параллельно Джокович проводил свой матч третьего круга на Уимблдоне, в котором он обыграл австралийца Алексея Попырина (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)).

«Я так понял, что была серия пенальти между англичанами и швейцарцами. Чувствовалось, что первые полтора сета зрители хотели знать, какой счет в футбольном матче. Англия выиграла? Поздравляю. Старался пробить пенальти, я левша», — сказал после матча Джокович, прокомментировав импровизированный удар по мячу по ходу матча.