Турцию и Швейцарию «казнили» вратари. Что творится на чемпионате Европы

Евро-2024, результаты 6 июля, обзор матчей, календарь, сетка плей-офф, Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция | Источник: Getty Images

Четвертьфиналы Евро-2024 — всё! Последний игровой день этой стадии получился огненным. Впрочем, как и предыдущие. Рассказываем в дайджесте о главном.

Англия снова сделала это. Она уже в полуфинале

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 19:00 Англия 1 Швейцария 1 П 5:3

Формально англичане, конечно, были фаворитами четвертьфинала. Дорогой состав, соперник к топам не относится. С другой стороны, Швейцария — одна из самых организованных сборных на Евро. Так что интрига жила.

И жила эта интрига весь матч. Голов пришлось ждать полтора тайма: на 75-й минуте у швейцарцев забил Эмболо. Счастье жило пять минут — вскоре Сака сравнял счёт дальним ударом. Дальше — дополнительное время, затем — серия пенальти. А там всё было хорошо, кроме удара Аканджи, который, несмотря на далёкий от пенальтиста статус, пошёл бить первым и оставил шансы Пикфорду. Тот, кстати, потом засветился с бутылкой, на которой была расписана манера исполнения всех швейцарцев.

Англичане же били уверенно, хоть и потеряли в овертаймах Кейна. Пятым пошёл исполнять Александер-Арнольд — и всадил под штангу.

В полуфинале Англия встретится с Нидерландами. Хорошая новость как минимум одна: сразу две топ-вывески на следующей стадии! Если не забыли, там ещё сыграют Франция с Испанией.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249353&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нидерланды камбэкнули с Турцией. Минус ещё одна сказка на Евро

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 22:00 Нидерланды 2 Турция 1

А вот где голов ждали, так это здесь. И Нидерланды, и Турция в основном играют на этом Евро ярко и в четвертьфинале тоже не подвели. Номинальными фаворитами были нидерландцы, но турки уже показали, что не боятся никого и ничего. Спросите Австрию, которую все так любили и которая цинично отлетела в ⅛ финала.

И забили первыми как раз турки. Кстати, снова головой. Только на этот раз это не сделал не Демирал, дисквалифицированный на два матча, а Акайдын.

В середине второго тайма давление нидерландцев наконец привело к голу. Де Врей ответил своим точным ударом головой и сравнял счёт. А для второго мяча хватило шести минут. Гакпо после прострела опередил турецкого защитника — 2:1! Правда, впоследствии мяч оформили как автогол Мюльдюра. Быстрейший камбэк!

Но главным героем стал вратарь голландцев Вербрюгген. Он тащил абсолютно всё на последних минутах и продолжил это в четвертьфинале. Остальные матчи на этой стадии переходили в дополнительное время. Но Нидерланды справились в основное.

Так что сегодня завершились последние сказки на Евро. В полуфинале остались только гранды, а Турция и Швейцария, поразившие всех по ходу турнира, едут домой. И делают это без претензий к себе. Начинается игра по-настоящему больших команд.

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