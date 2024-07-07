СМИ сообщили о драке между турецкими и нидерландскими фанатами в Берлине

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Сборная Нидерландов обыграла команду Турции в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. Встреча прошла в Берлине и завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландцев, у которых отличился Стефан де Врей (70-я минута), забивший за сборную впервые с 2015 года, а на 76-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник турецкой команды Мерт Мюльдюр. В составе турок гол забил Самет Акайдын (35).

«В Берлине произошла драка между турецкими и голландскими болельщиками», — сообщил в соцсети Х турецкий телеканал Tele1, опубликовав видео драки.

Официальные ведомства Турции произошедшее пока не прокомментировали.

За матчем на трибуне наблюдал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сборная Нидерландов впервые с 2004 года дошла до полуфинала чемпионата Европы. Команда четырежды завоевывала бронзу турнира (1976, 1992, 2000, 2004), в 1988 году нидерландцы стали чемпионами Европы, обыграв в финале сборную СССР (2:0). Сборная Турции показала лучший результат с 2008 года. Тогда команде вместе со сборной России удалось завоевать бронзу.