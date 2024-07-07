На Евро-2024 остается болеть за Испанию

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
08:47 (мск), источник: Чемпионат.com

На Евро-2024 остается болеть за Испанию

С отрывом самая зрелищная команда турнира. Именно такой футбол и привлекает.

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Чемпионат Европы — 2024: сборная Испании, почему хочется болеть за эту команду, мнение, 7 июля 2024 | Источник: Getty Images

Ладно, признаю́. Я провалился с прогнозом на чемпионство Португалии и заслуженно получил порцию издёвок от коллег и подписчиков. Могу объясниться лишь тем, что португальцев слишком недооценивали. И сам футбол в какой-то степени это подтвердил. По игре они смотрелись на равных с Францией, которую как раз постоянно называли фаворитом турнира. Всё решил один пенальти в послематчевой серии.

Если говорить, кто заслуживает титул по игре, то никакой Португалии и Франции тут на самом деле не будет. Просто потому, что есть сборная Испании. Сейчас её плюсы кажутся очевидными. Такие яркие взрывные фланги — Ламин Ямаль справа и Нико Уильямс слева. Они хорошо смотрелись в Ла Лиге по ходу сезона. Когда под тобой ещё лучший опорник планеты Родри, то можно творить без оглядки. Раскованность и кураж.

Только вот перед стартом турнира это было далеко не так очевидно. В памяти всплывал чемпионат мира в Катаре. Там команда Луиса Энрике продемонстрировала всё, за что мы ненавидим игру во владение мячом. Стерильный футбол без опасных моментов. В народе — ватокат.

Так вот нынешняя сборная Испании не такая. Показательно, что в первом же матче на Евро-2024 испанцы впервые за 136 матчей уступили по владению. Ещё раз: 136 матчей. Вдумайтесь в эту цифру! Однако фирменный футбол никуда не делся. Сейчас Испания похожа на ту сборную, которая брала два Евро подряд, а между ними ещё ЧМ-2010 прихватила. И схожесть, само собой, не в наличии Хесуса Наваса, а в стиле.

Испанцы кажутся быстрее не потому, что быстро бегают, а потому, как двигают мяч. Молниеносные перепасовки. Пытаешься накрыть соперника, но он сразу отдаёт пас, потому что его партнёры живут открываниями. Они, в свою очередь, тоже вертят головой в обе стороны, сканируя пространство, поэтому ещё до приёма мяча знают, кому отдать передачу в одно-два касания.

Вроде нет ничего проще, чем сделать короткий пас низом. Весь смысл в том, чтобы отдать в темп, обнаружив свободное пространство. Ассист Ямаля — элементарный и гениальный одновременно. Это и есть командная игра. Причём зрячий пас отдал футболист, у которого сильная сторона — скорость и дриблинг. Даже такие игроки в Испании чувствуют момент.

Ассист Ламина Ямаля | Источник: Кадр из трансляции

Хотя и дриблинг испанцы показывают больше других четвертьфиналистов. Ладно, Ямаль и Уильямс, но даже Фабиан Руис показывает что-то невероятное. Одним финтом убрал трёх немцев в центре поля во втором тайме. За смелую Испанию хочется болеть (особенно на фоне осторожных англичан). И, судя по отзывам, отталкивать может разве что судейство.

Только вопреки популярному мнению попадание мяча в руку Кукурелье не заслуживало пенальти. Именно такие эпизоды перед стартом Евро-2024 разбирал председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Тот случай, когда многие считают решение несправедливым, но таковы судейские трактовки (естественное положение руки, которая была опущена).

Попадание мяча в руку Марку Кукурелье | Источник: Reuters

Нужно оговориться, что Нидерланды тоже достаточно весёлая сборная, но она допустила неприлично много моментов в матче с Турцией. Сложно представить, чтобы «оранжевые» прошли двух топ-соперников и взяли титул. Хотя финал Испания — Нидерланды был бы огненным. А вы кого хотите видеть в финале?

Григорий Телингатер

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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