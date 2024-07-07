На Евро-2024 остается болеть за Испанию
С отрывом самая зрелищная команда турнира. Именно такой футбол и привлекает.
С отрывом самая зрелищная команда турнира. Именно такой футбол и привлекает.
Ладно, признаю́. Я провалился с прогнозом на чемпионство Португалии и заслуженно получил порцию издёвок от коллег и подписчиков. Могу объясниться лишь тем, что португальцев слишком недооценивали. И сам футбол в какой-то степени это подтвердил. По игре они смотрелись на равных с Францией, которую как раз постоянно называли фаворитом турнира. Всё решил один пенальти в послематчевой серии.
Если говорить, кто заслуживает титул по игре, то никакой Португалии и Франции тут на самом деле не будет. Просто потому, что есть сборная Испании. Сейчас её плюсы кажутся очевидными. Такие яркие взрывные фланги — Ламин Ямаль справа и Нико Уильямс слева. Они хорошо смотрелись в Ла Лиге по ходу сезона. Когда под тобой ещё лучший опорник планеты Родри, то можно творить без оглядки. Раскованность и кураж.
Только вот перед стартом турнира это было далеко не так очевидно. В памяти всплывал чемпионат мира в Катаре. Там команда Луиса Энрике продемонстрировала всё, за что мы ненавидим игру во владение мячом. Стерильный футбол без опасных моментов. В народе — ватокат.
Так вот нынешняя сборная Испании не такая. Показательно, что в первом же матче на Евро-2024 испанцы впервые за 136 матчей уступили по владению. Ещё раз: 136 матчей. Вдумайтесь в эту цифру! Однако фирменный футбол никуда не делся. Сейчас Испания похожа на ту сборную, которая брала два Евро подряд, а между ними ещё ЧМ-2010 прихватила. И схожесть, само собой, не в наличии Хесуса Наваса, а в стиле.
Испанцы кажутся быстрее не потому, что быстро бегают, а потому, как двигают мяч. Молниеносные перепасовки. Пытаешься накрыть соперника, но он сразу отдаёт пас, потому что его партнёры живут открываниями. Они, в свою очередь, тоже вертят головой в обе стороны, сканируя пространство, поэтому ещё до приёма мяча знают, кому отдать передачу в одно-два касания.
Вроде нет ничего проще, чем сделать короткий пас низом. Весь смысл в том, чтобы отдать в темп, обнаружив свободное пространство. Ассист Ямаля — элементарный и гениальный одновременно. Это и есть командная игра. Причём зрячий пас отдал футболист, у которого сильная сторона — скорость и дриблинг. Даже такие игроки в Испании чувствуют момент.
Хотя и дриблинг испанцы показывают больше других четвертьфиналистов. Ладно, Ямаль и Уильямс, но даже Фабиан Руис показывает что-то невероятное. Одним финтом убрал трёх немцев в центре поля во втором тайме. За смелую Испанию хочется болеть (особенно на фоне осторожных англичан). И, судя по отзывам, отталкивать может разве что судейство.
Только вопреки популярному мнению попадание мяча в руку Кукурелье не заслуживало пенальти. Именно такие эпизоды перед стартом Евро-2024 разбирал председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Тот случай, когда многие считают решение несправедливым, но таковы судейские трактовки (естественное положение руки, которая была опущена).
Нужно оговориться, что Нидерланды тоже достаточно весёлая сборная, но она допустила неприлично много моментов в матче с Турцией. Сложно представить, чтобы «оранжевые» прошли двух топ-соперников и взяли титул. Хотя финал Испания — Нидерланды был бы огненным. А вы кого хотите видеть в финале?
Григорий Телингатер