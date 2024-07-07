Пикфорд отразил в два раза больше пенальти, чем все вратари Англии с 1990 по 2012 год | Источник:

Это в два раза больше, чем парировали ударов с пенальти все остальные вратари английской национальной команды вместе взятые с 1990 по 2012 год. Их результат составляет 2 отражённых 11-метровых из 36. Об этом информирует Opta.