Скандал со Спаллетти и неопределенность Модрича. Что происходит у тех, кто вылетел с Евро

Евро-2024, что произошло у сборных после вылета с ЧЕ: Спаллетти и Италия, Тедеско и Бельгия, Модрич, отставки в Сербии | Источник: Getty Images

Чемпионат Европы приближается к концу. На турнире осталось всего четыре команды. Но жизнь в вылетевших сборных продолжается. Какие интересные новости поступают из команд, уже покинувших Евро?

Италия

Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил, что главный тренер Лучано Спаллетти продолжит работу с командой. «Полностью доверяем Спаллетти, будем двигаться вперёд вместе с ним. Мы не имели права рассчитывать на победу на чемпионате Европы, имея в составе ребят, до этого ни разу не игравших в сборной. Мы выиграли чемпионат Европы среди юношей до 17 лет, но никто из этих ребят ранее не играл в основной команде страны», — отметил Гравина.

Однако дела у Спаллетти на Евро в Германии складывались плохо. Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Reppublica, на турнире между тренером и игроками сложились натянутые отношения. Отмечается, что коллектив поделился две части. Некоторые футболисты упрекали Спаллетти за недостаточную подготовку команды к Евро, считая, что им не хватало интенсивности.

Также часть игроков была против вызова полузащитника Николо Фаджоли, считая его «стукачом». Если забыли, игрок «Ювентуса» втянул Сандро Тонали из «Ньюкасла» в скандал со ставками. Ещё игроки были шокированы, что Спаллетти изменил тактику и состав за два часа до матча 3-го тура группового этапа с Хорватией (1:1).

Сербия

Сербия провалилась на Евро, заняв четвёртое место в группе с двумя очками. Изменения последовали сразу после вылета команды. В отставку подали вице-президент Футбольного союза Сербии Бранислав Недимович и генеральный секретарь Йован Шурбатович.

Да и на самом турнире внутри сборной было жарко. Душан Тадич не попал в состав на матч 1-го тура с Англией (0:1). Полузащитник вышел на поле только на 61-й минуте. А после встречи заявил, что должен был начать встречу в старте, так как считает себя лучшим игроком сборной Сербии. Позже Тадич извинился перед главным тренером Драганом Стойковичем и партнёрами. Но осадок остался.

Бельгия

Бельгийцы уступили в ⅛ финала Евро Франции (0:1), но тренер Доменико Тедеско останется на своей должности. «Доменико подписал контракт до 2026 года, так что никаких вопросов об уходе нет. Ситуация ясна», — сказал «Чемпионату» спортивный директор Футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркотерен. Хотя всё же стоит отметить, что бельгийцы провели не самый крутой турнир и показывали средний футбол.

И всё же изменения в сборной Бельгии последовали. О завершении карьеры в национальной команде объявил защитник Ян Вертонген. 37-летний футболист — рекордсмен сборной Бельгии по количеству матчей, у него их 157. Но на Евро-2024 было отчётливо заметно, что Вертонгену уже не хватает скорости.

Вполне вероятно, что скоро сборную Бельгии покинет и Кевин Де Брёйне. Он не исключил подобный сценарий. «Слишком рано говорить, закончу ли я с выступлениями за сборную. Сейчас мне нужно отдохнуть, потому что этот сезон был для меня особенно долгим. Нужно немного подумать. Я приму решение после лета», — цитирует Де Брёйне La Libre.

Хорватия

Максимальная драма разыгралась в концовке матча 3-го тура группового этапа между Хорватией и Италией. Хорваты вели 1:0, и этот счёт выводил их в плей-офф. Однако на 90+8-й минуте Маттиа Дзакканьи забил ответный мяч и оставил Хорватию без ⅛ финала. Главный шок, конечно, испытал 38-летний Лука Модрич, которого к тому моменту уже заменили. После матча он не стал отвечать на вопрос о будущем в сборной: «Посмотрим. Сейчас не время для таких вопросов». Не исключено, что мы увидели последний матч гениального Луки за Хорватию.

Также после Евро-2024 произошли изменения в тренерском штабе хорватов. Ивица Олич, экс-игрок и тренер ЦСКА, помогавший Златко Даличу, взялся за другую работу. Он возглавил сборную Хорватии U21. Возможно, это назначение станет плацдармом для дальнейшей работы уже с главной национальной командой.

Венгрия

Главная история, связанная с Венгрией на Евро-2024, — травма нападающего Барнабаша Варги. На 68-й минуте матча 3-го тура с Шотландией (1:0) 30-летний игрок столкнулся с вратарём соперника Ангусом Ганном. После этого венгерский форвард упал на газон. Варге несколько минут оказывали помощь, а затем унесли на носилках. Барнабаш получил множественные переломы лицевых костей со смещением. Ему пришлось сделать операцию. Но, к счастью, уже после вылета Венгрии с Евро Варгу выписали из больницы. Он вернулся домой, где продолжает восстановление.

Венгерский футбольный союз объявил, что главный тренер сборной Марко Росси останется на своём посту. «Следующая задача, которая стоит перед сборной Венгрии, — успешно выступить этой осенью в Лиге наций, а затем в отборочном турнире к чемпионату мира. Командой будет руководить Марко Росси при максимальной поддержке союза и президента», — сказал глава организации Шандор Чаньи.

Албания

Нападающий сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинд Даку «отличился» после матча группового этапа Евро с Хорватией (2:2). Он взял в руки мегафон и зарядил оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов. За это УЕФА дисквалифицировал Даку на два матча. Но теперь Мирлинду необходимо возвращаться в Казань. А в «Рубине» выступает несколько сербских игроков.

Даку уже извинился перед всеми: «У нас в “Рубине” интернациональный состав, и все игроки уважают друг друга. У нас крепкий коллектив, очень хорошие и даже дружеские отношения с Чумичем, Вуячичем, Йочичем и со всеми ребятами. Я хочу извиниться перед командой, руководством и тренерским штабом. Всегда, на протяжении всего сезона чувствовал их поддержку. Знаю, что это моя ошибка. Только своим поведением я смогу доказать, что подобное может случиться с каждым». Посмотрим, возникнут ли проблемы у Мирлинда в «Рубине».

Грузия