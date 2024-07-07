Скандал со Спаллетти и неопределенность Модрича. Что происходит у тех, кто вылетел с Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
16:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Скандал со Спаллетти и неопределенность Модрича. Что происходит у тех, кто вылетел с Евро

А Хвичу и его товарищей приняли в Грузии как национальных героев!

Наверх
Евро-2024, что произошло у сборных после вылета с ЧЕ: Спаллетти и Италия, Тедеско и Бельгия, Модрич, отставки в Сербии | Источник: Getty Images

Чемпионат Европы приближается к концу. На турнире осталось всего четыре команды. Но жизнь в вылетевших сборных продолжается. Какие интересные новости поступают из команд, уже покинувших Евро?

Италия

Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил, что главный тренер Лучано Спаллетти продолжит работу с командой. «Полностью доверяем Спаллетти, будем двигаться вперёд вместе с ним. Мы не имели права рассчитывать на победу на чемпионате Европы, имея в составе ребят, до этого ни разу не игравших в сборной. Мы выиграли чемпионат Европы среди юношей до 17 лет, но никто из этих ребят ранее не играл в основной команде страны», — отметил Гравина.

Однако дела у Спаллетти на Евро в Германии складывались плохо. Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Reppublica, на турнире между тренером и игроками сложились натянутые отношения. Отмечается, что коллектив поделился две части. Некоторые футболисты упрекали Спаллетти за недостаточную подготовку команды к Евро, считая, что им не хватало интенсивности.

Также часть игроков была против вызова полузащитника Николо Фаджоли, считая его «стукачом». Если забыли, игрок «Ювентуса» втянул Сандро Тонали из «Ньюкасла» в скандал со ставками. Ещё игроки были шокированы, что Спаллетти изменил тактику и состав за два часа до матча 3-го тура группового этапа с Хорватией (1:1).

Сербия

Сербия провалилась на Евро, заняв четвёртое место в группе с двумя очками. Изменения последовали сразу после вылета команды. В отставку подали вице-президент Футбольного союза Сербии Бранислав Недимович и генеральный секретарь Йован Шурбатович.

Да и на самом турнире внутри сборной было жарко. Душан Тадич не попал в состав на матч 1-го тура с Англией (0:1). Полузащитник вышел на поле только на 61-й минуте. А после встречи заявил, что должен был начать встречу в старте, так как считает себя лучшим игроком сборной Сербии. Позже Тадич извинился перед главным тренером Драганом Стойковичем и партнёрами. Но осадок остался.

Бельгия

Бельгийцы уступили в ⅛ финала Евро Франции (0:1), но тренер Доменико Тедеско останется на своей должности. «Доменико подписал контракт до 2026 года, так что никаких вопросов об уходе нет. Ситуация ясна», — сказал «Чемпионату» спортивный директор Футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркотерен. Хотя всё же стоит отметить, что бельгийцы провели не самый крутой турнир и показывали средний футбол.

И всё же изменения в сборной Бельгии последовали. О завершении карьеры в национальной команде объявил защитник Ян Вертонген. 37-летний футболист — рекордсмен сборной Бельгии по количеству матчей, у него их 157. Но на Евро-2024 было отчётливо заметно, что Вертонгену уже не хватает скорости.

Вполне вероятно, что скоро сборную Бельгии покинет и Кевин Де Брёйне. Он не исключил подобный сценарий. «Слишком рано говорить, закончу ли я с выступлениями за сборную. Сейчас мне нужно отдохнуть, потому что этот сезон был для меня особенно долгим. Нужно немного подумать. Я приму решение после лета», — цитирует Де Брёйне La Libre.

Хорватия

Максимальная драма разыгралась в концовке матча 3-го тура группового этапа между Хорватией и Италией. Хорваты вели 1:0, и этот счёт выводил их в плей-офф. Однако на 90+8-й минуте Маттиа Дзакканьи забил ответный мяч и оставил Хорватию без ⅛ финала. Главный шок, конечно, испытал 38-летний Лука Модрич, которого к тому моменту уже заменили. После матча он не стал отвечать на вопрос о будущем в сборной: «Посмотрим. Сейчас не время для таких вопросов». Не исключено, что мы увидели последний матч гениального Луки за Хорватию.

Также после Евро-2024 произошли изменения в тренерском штабе хорватов. Ивица Олич, экс-игрок и тренер ЦСКА, помогавший Златко Даличу, взялся за другую работу. Он возглавил сборную Хорватии U21. Возможно, это назначение станет плацдармом для дальнейшей работы уже с главной национальной командой.

Венгрия

Главная история, связанная с Венгрией на Евро-2024, — травма нападающего Барнабаша Варги. На 68-й минуте матча 3-го тура с Шотландией (1:0) 30-летний игрок столкнулся с вратарём соперника Ангусом Ганном. После этого венгерский форвард упал на газон. Варге несколько минут оказывали помощь, а затем унесли на носилках. Барнабаш получил множественные переломы лицевых костей со смещением. Ему пришлось сделать операцию. Но, к счастью, уже после вылета Венгрии с Евро Варгу выписали из больницы. Он вернулся домой, где продолжает восстановление.

Венгерский футбольный союз объявил, что главный тренер сборной Марко Росси останется на своём посту. «Следующая задача, которая стоит перед сборной Венгрии, — успешно выступить этой осенью в Лиге наций, а затем в отборочном турнире к чемпионату мира. Командой будет руководить Марко Росси при максимальной поддержке союза и президента», — сказал глава организации Шандор Чаньи.

Албания

Нападающий сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинд Даку «отличился» после матча группового этапа Евро с Хорватией (2:2). Он взял в руки мегафон и зарядил оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов. За это УЕФА дисквалифицировал Даку на два матча. Но теперь Мирлинду необходимо возвращаться в Казань. А в «Рубине» выступает несколько сербских игроков.

Даку уже извинился перед всеми: «У нас в “Рубине” интернациональный состав, и все игроки уважают друг друга. У нас крепкий коллектив, очень хорошие и даже дружеские отношения с Чумичем, Вуячичем, Йочичем и со всеми ребятами. Я хочу извиниться перед командой, руководством и тренерским штабом. Всегда, на протяжении всего сезона чувствовал их поддержку. Знаю, что это моя ошибка. Только своим поведением я смогу доказать, что подобное может случиться с каждым». Посмотрим, возникнут ли проблемы у Мирлинда в «Рубине».

Грузия

Грузия впервые сыграла на Евро. И как! Команда сразу вышла в плей-офф, где в ⅛ финала проиграла мощной Испании (1:4). Однако на родине футболистов приняли как национальных героев. На улицы Тбилиси вышли десятки тысяч человек. Реакция, которая дороже любых трофеев.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Все фотогалереи
ВидеоФото
31Голландцы совершили камбэк и вышли в полуфинал Евро
26Англия идет в полуфинал. Швейцария едет домой
23Франция лишила Португалию полуфинала
40Судьбу игры Испания — Германия решил гол на 119-й минуте
26Турция одолела Австрию в ⅛ финала Евро
29Румыния — Нидерланды: голландцы в четвертьфинале
22Слезы Роналду: Португалия — в четвертьфинале Евро!
23Автогол решил судьбу Бельгии
33Испания разбила грузинскую мечту
30Беллингем спас Англию, а Кейн добил Словакию
Главные темы
На Евро остается болеть за Испанию. Это самая зрелищная команда
Заболотный: Дркушич надежно сыграл на Евро
Скандал со Спаллетти. Что происходит у тех, кто вылетел с Евро
«Наш лучший матч». Как Англия реагирует на выход в полуфинал
«Он уже в истории, не так ли?» Дешам раздраженно ответил на критику в адрес Мбаппе
Пикфорд отразил в два раза больше пенальти, чем все вратари Англии с 1990 по 2012 год
СМИ сообщили о драке между турецкими и нидерландскими фанатами в Берлине
Джокович поздравил сборную Англии с выходом в полуфинал Евро
Эрдоган зашел в раздевалку к турецким футболистам и утешил их
Турцию и Швейцарию «казнили» вратари. Что творится на чемпионате Европы
Станислав Черчесов назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
«Мы не заслужили». Якин прокомментировал вылет Швейцарии с Евро
Куман — о победе сборной Нидерландов над Турцией: «Мы вышли в полуфинал Евро, никто этого не ожидал»
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2020
11 стран Европы
1
Италия
Италия
2
Англия
Англия
3
Испания
Испания
3
Дания
Дания
Де Врей признан лучшим игроком матча Нидерланды — Турция
Нидерланды перевернули на Евро все за шесть минут
На Евро-2024 забиты уже 10 голов в свои ворота. До рекорда один мяч
Фанатов Турции из-за «волчьего жеста» хватала полиция в Берлине. На стадионе все равно продолжили
Нидерланды обыграли Турцию и вышли в полуфинал Евро-2024
Кейн рассказал, в чем сборная Англии стала лучше на Евро-2024
Саутгейт: в матче со Швейцарией Англия показала свою лучшую игру
Пикфорд использовал шпаргалку в серии пенальти со Швейцарией
Сака признан лучшим игроком матча Англия — Швейцария
Проклятие серий пенальти не подействовало. Англия цинично идет к финалу Евро
Англия вышла в полуфинал Евро-2024, обыграв Швейцарию по пенальти
Эрдоган посетит матч Турция — Нидерланды в ¼ финала Евро-2024
Нидерланды — Турция: cтартовые составы команд на матч ¼ финала Евро-2024
Швейцарский игрок установил рекорд ЧМ и Евро по желтым карточкам
Роналду обратился к болельщикам после вылета с Евро-2024
Гарет Саутгейт провел 100 матчей во главе сборной Англии
Забил сумасшедший гол с центра поля, бесит фанатов «Милана». Чем уникален лидер сборной Турции Чалханоглу
Стали известны сроки восстановления Педри после травмы колена
Матч Испания — Германия показал рекордные рейтинги на немецком ТВ
Тони Кроос вспомнил, как вернулся в сборную Германии
Киммих назвал величайшего немецкого футболиста
Руки прочь от Англии и Саутгейта! Это лучшая британская сборная за последние 30 лет
У сборной Англии есть тренировки по дыханию — так снимают стресс
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Англия — Швейцария: стартовые составы команд на матч ¼ финала Евро-2024
«Только один человек не пошёл к Феликсу». Мировые СМИ разносят Роналду после вылета с ЧЕ
«Германия всё равно победила». Неожиданная реакция страны на вылет с Евро-2024
Кроос обратился к Педри, который из-за действий немца выбыл до конца Евро-2024
Матч Евро-2024 со Швейцарией станет 100-м для Саутгейта на посту тренера сборной Англии
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь