Тони Кроос опубликовал прощальное письмо, посвящённое завершению его карьеры

«Вот так вот. Но прежде чем сделать перерыв, мне хотелось бы попытаться понять, что произошло за последние 17 лет. Я не хочу упустить возможность сказать спасибо всем, кто принимал меня таким, какой я есть. Спасибо всем моим фанатам по всему миру за вашу безусловную поддержку. Спасибо всем моим клубам и тренерам за веру в меня. Спасибо товарищам по командам за то, что давали чувствовать себя востребованным. Спасибо моим друзьям за то, что они всегда были честны со мной, независимо от того, насколько успешным я стал. Спасибо моим агентам, которые стали друзьями. Спасибо моим родителям за прекрасную подготовку к осуществлению моей мечты. Спасибо моему брату Феликсу Кроосу за то, что всегда был моим фанатом номер один. Спасибо моим детям за то, что они были моей самой большой мотивацией. Нет ничего лучше, чем видеть, как дети гордятся папой. Спасибо моей прекрасной жене Джессике Кроос за то, что ты есть. Никогда не меняйся. Без тебя этот успех был бы невозможен. Он наш!



И последнее, но не менее важное: Спасибо Футболу! Ты прекрасная игра. И… не благодарите! Конец», — написал Кроос в своей социальной сети.