Эрдоган считает решение УЕФА о дисквалификации Демирала наказанием турецкой нации

АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о дисквалификации игрока турецкой сборной Мериха Демирала наказанием всей турецкой нации. Об этом он заявил журналистам своего пула по возвращении из Германии.

«Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения все те же. Наказание, которое они назначили Мериху Демиралу, было согласовано изначально. Фактически, это наказание Турции как нации. И лучшей наградой за это была бы победа в матче [с Нидерландами]. К сожалению, этого не произошло. Но впереди чемпионат мира 2026 года и чемпионат Европы 2028 года. Подготовившись к ним наилучшим образом, мы надеемся, что у нас будет шанс отомстить», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер напомнил, что причиной санкций в отношении футболиста стал показанный им после матча жест турецких националистов «Серые волки». «Если уж вопрос в том, чтобы наказать за жест “серого волка”, например, у немцев есть орел. Вы за него наказываете? Нет. У французов есть петух. Вы наказываете их? Нет. Это наказание Мериха, который в азарте от забитого гола показал жест, упоминаемый в наших преданиях, не является наказанием лично его», — сказал Эрдоган, повторив, что УЕФА наказал турецкую нацию.