«Он уже в истории, не так ли?» Дешам раздраженно ответил на критику в адрес Мбаппе
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко ответил на вопрос, не кажется ли ему, что нападающий «трёхцветных» Килиан Мбаппе далёк от своей лучшей формы.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко ответил на вопрос, не кажется ли ему, что нападающий «трёхцветных» Килиан Мбаппе далёк от своей лучшей формы.
Напомним, 25-летний футболист принял участие в четырёх матчах Евро-2024, в которых отметился одним голом.
«Даже если он не готов на 100%, его присутствие всё равно влияет на соперников, вынуждает адаптироваться. Я знаю это. Вам не кажется, что он уже вошёл в историю? Учитывая то, что он уже сделал? Он хочет войти в историю в ещё больше степени.
Вместе с ним и медицинским персоналом мы сделали всё для того, чтобы он смог играть. Во время подготовки [к Евро-2024] у него тоже были небольшие проблемы со спиной, но Килиан с нами», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Напомним, Мбаппе вынужден играть в защитной маске для лица из-за перелома носа, который он получил в 1-м туре группового этапа Евро-2024 с Австрией (0:1).