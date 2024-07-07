«Он уже в истории, не так ли?» Дешам раздраженно ответил на критику в адрес Мбаппе

«Даже если он не готов на 100%, его присутствие всё равно влияет на соперников, вынуждает адаптироваться. Я знаю это. Вам не кажется, что он уже вошёл в историю? Учитывая то, что он уже сделал? Он хочет войти в историю в ещё больше степени.



Вместе с ним и медицинским персоналом мы сделали всё для того, чтобы он смог играть. Во время подготовки [к Евро-2024] у него тоже были небольшие проблемы со спиной, но Килиан с нами», — приводит слова Дешама RMC Sport.