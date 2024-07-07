Получивший травму испанец Педри принял извинения от Крооса

В пятницу сборная Испании обыграла команду Германии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2024. Эта встреча стала последней в карьере 34-летнего Крооса. На 4-й минуте матча полузащитник нанес травму Педри, который был заменен. Первое обследование выявило у испанца растяжение внутренней боковой связки левого колена. СМИ сообщали, что Педри пропустит до полутора месяцев. Позднее Кроос принес извинения испанцу.

«Я приехал в Германию на чемпионат Европы и останусь здесь до самого конца. Потому что наша мечта, несомненно, продолжает исполняться. На этой неделе моя очередь болеть и вносить свой вклад в эту великую семью, которой является сборная Испании. Ваша поддержка была невероятной. Спасибо Тони Кроосу за сообщение. Это футбол, такие ситуации случаются. Твоя карьера и твой вклад навсегда останутся в истории футбола», — написал Педри в соцсети Х.