Получивший травму испанец Педри принял извинения от Крооса

В пятницу сборная Испании обыграла команду Германии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2024. Эта встреча стала последней в карьере 34-летнего Крооса. На 4-й минуте матча полузащитник нанес травму Педри, который был заменен. Первое обследование выявило у испанца растяжение внутренней боковой связки левого колена. СМИ сообщали, что Педри пропустит до полутора месяцев. Позднее Кроос принес извинения испанцу.
«Я приехал в Германию на чемпионат Европы и останусь здесь до самого конца. Потому что наша мечта, несомненно, продолжает исполняться. На этой неделе моя очередь болеть и вносить свой вклад в эту великую семью, которой является сборная Испании. Ваша поддержка была невероятной. Спасибо Тони Кроосу за сообщение. Это футбол, такие ситуации случаются. Твоя карьера и твой вклад навсегда останутся в истории футбола», — написал Педри в соцсети Х.
Кроос является воспитанником немецкой «Баварии», в составе которой трижды выиграл чемпионат и Кубок Германии, дважды — Суперкубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2014 году полузащитник присоединился к «Реалу», с которым по четыре раза выиграл чемпионат, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, один раз — Кубок Испании и пять раз — клубный чемпионат мира. Также на правах аренды он представлял леверкузенский «Байер». В составе сборной Германии Кроос стал чемпионом мира на первенстве 2014 года в Бразилии, а также бронзовым призером чемпионата мира 2010 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Всего за национальную команду он провел 114 матчей, забил 17 голов и отдал 21 результативную передачу.