Представлен официальный мяч на полуфиналы и финал Евро-2024

Мяч получил название — FUSSBALLIEBE FINALE.

В мяче обновились памятные визуальные элементы мяча группового этапа: ярко выраженные черные формы крыльев подчеркнуты яркими краями, изгибами и точками, выполненными в легко узнаваемых черном, красном и золотом цветах страны-хозяйки Германии.

Белая основа заменена на приятную серебристую, символизирующую цвет награды, за которую будут бороться четыре полуфиналиста. Серебристый мяч был специально разработан так (и позже протестирован спортсменам), чтобы он выделялся на поле, но при этом не отражал свет.

FUSSBALLIEBE FINALE — первый официальный мяч финала чемпионата Европы с применением технологии Connected Ball, которая в режиме реального времени передает точные данные о мяче судьям VAR. Совмещение данных о положении игрока и расчетов искусственного интеллекта позволяет использовать технологию полуавтоматического определения офсайда и играет ключевую роль в помощи принятия решений в матче на протяжении всего турнира.

Технология также улучшает общее впечатление от просмотра футбола, обеспечивая измерение игровых данных, включая скорость мяча, вращение и расстояние, пройденное мячом до попадания в сетку.

Но этим инновации не ограничиваются. Внешняя оболочка мяча поддерживается CTR-CORE — ядром, которое обеспечивает точное, стабильное и быстрое движение мяча с максимальным сохранением его формы, а полиуретановая оболочка PRECISIONSHELL, состоящая из 20 панелей, обеспечивает высокие показатели аэродинамики.