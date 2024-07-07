«Кто-то может счесть это безумным, но для меня это рутина». Форвард сборной Англии — о своем исполнении пенальти

28-летний форвард реализовал свою попытку в серии пенальти, не глядя на мяч, чем вызвал недоумение у некоторых журналистов и футбольных экспертов.
«Я бы не сказал, что испытывал давление. Я просто был сфокусирован на том, что делаю всегда: делаю паузу и забиваю. Я никогда не смотрю на мяч, для меня это рутина, хотя кто-то может счесть это безумным. Но это то, что я делаю всегда и продолжу делать. Пока это способ срабатывал», — цитирует Тони Goal.
Сборная Англии вышла в полуфинале Евро-2024, где сыграет против Нидерландов. Встреча состоится 10 июля и начнется в 22:00 мск.