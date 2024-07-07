Саутгейт пожаловался на СМИ, которые «сливают» тактику сборной Англии: «Швейцария 3 дня знала, что с нами делать»

Отметим, что перед игрой со Швейцарией в четвертьфинале СМИ раскрыли планы Саутгейта впервые на турнире перейти на схему в 3 центральных защитника. Сборная вышла на матч точно в такой расстановке, о которой писали западные СМИ.

«Мы пытаемся выиграть турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы покидаем тренировочное поле. Какую пользу принесет команде то, что мы дали швейцарцам эти данные. Они, возможно, и ожидали от нас другой футбол, но уже три дня знали, что с нами делать. Я должен это сказать, потому что такова среда, в которой мы работаем. Это сложно, но мы все равно идем дальше», — цитирует Саутгейта TalkSPORT.