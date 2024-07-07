Захарова считает, что сборная Грузии по футболу превзошла все ожидания на Евро-2024

Сборная Грузии впервые участвовала в крупном футбольном турнире. Команда вышла из группы с третьего места, а в матче ⅛ финала уступила испанцам (1:4).

«Не слежу за чемпионатом Европы, — сказала Захарова. — Но радовалась за результаты сборной Грузии, которая превзошла все ожидания, добилась исторического результата. Видела, как радовались фанаты, спортсмены обалдели от самих себя. За такими яркими событиями я, конечно, слежу».