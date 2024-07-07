«Подвел команду и всю страну». Аканджи прокомментировал незабитый им пенальти в ворота сборной Англии

28-летний футболист первым из своей команды подошел к точке в послематчевой серии пенальти и несильно пробил в правый от себя угол. Джордан Пикфорд отбил удар Аканджи, что в итоге принесло англичанам победу. Позже выяснилось, что на бутылке с водой у Пикфорда была шпаргалка с информацией о том, куда могут пробить швейцарские игроки.

«Разочарование большое. Чувствую, что подвел команду, подвел всю страну. Я пытался взять на себя ответственность, и у меня было предчувствие, что я забью. Но я пробил не в тот угол и недостаточно точно. Я не знаю, что делал Пикфорд в тот момент, я не смотрел на него. Я поставил мяч на точку и пробил», — приводит слова Аканджи Eurosport.