Гари Невилл оценил игру сборной Англии в матче ¼ финала Евро-2024 со Швейцарией

«С тех пор как Гарет занял место главного тренера, мне всегда нравилась игра нашей сборной с тремя центральными защитниками. В этом матче у нас был баланс, команде это подходит — больше подвижности, более расслабленный характер в игре, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы вернулись к сохранению мяча, но в первом мы сыграли более-менее прилично. Дополнительное время было очень осторожным, игроки, вероятно, очень устали. Мы не брали игру в свои руки, в ней не было темпа», — приводит слова Невилла Sky Sports.