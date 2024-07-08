Де Дзерби назвал причины провала сборной Италии на Евро-2024

«У провала не одна причина. Звёздных игроков меньше, чем раньше, — не хватает для них структур, методов и инвестиций. А иностранцев в лиге тем временем стало больше, и, раз они играют, значит, они лучше местных. В общем говоря, вся система, в том числе национальная сборная, стала платить по счетам. Сборная Англии, несмотря на то что игроки со всего мира тянутся в АПЛ, полна талантов на всех амплуа. У них сразу три правых защитника, которые вполне являются игроками стартового состава: Уокер, Александер-Арнольд и Триппьер», — приводит слова Де Дзерби Zeta Luiss.