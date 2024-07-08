Этот Евро еще можно спасти. Но Франции и Англии пора вспомнить о болельщиках | Источник: AFP 2023

На этом Евро словно водораздел провели. Видишь вывески с участием Франции или Англии и понимаешь — будет тоска смертная. А, скажем, с Испанией или Турцией — зрелище гарантировано.

В этом плане четвертьфиналы полностью оправдали ожидания. Мы не сомневались, что Испания и Германия выдадут спектакль с высококачественным футболом, — так и случилось. Встречу называли досрочным финалом — две команды на турнире смотрелись сильнее всех. Соперники не подвели — 120 минут рубились как надо.

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 9.07.2024, 22:00 Испания - Франция -

Следующие два матча изначально предполагали, что будет клонить в сон. Снова без сюрпризов. Противостояние Мбаппе и Роналду? Только для заголовков и обложек, но никак не для реальной яркой схватки двух звезд. Один не в форме, второй постарел. 120 минут перекатывания мяча — 0:0. Все та же унылая Франция идет дальше, так пока сама и не забив ни одного мяча с игры: два автогола плюс пенальти от Мбаппе. И это за пять матчей. Кошмар.

Дальше — монотонная Англия, за счет более качественных исполнителей и уверенности в своих силах преодолевшая сопротивление Швейцарии.

И напоследок ожидаемый огонь в противостоянии Нидерландов и Турции.

В целом же пока Евро довольно скучен. Ни запоминающихся героев, ни особых драматических сюжетов. Отдельные всплески не складываются в единую картину. Но турнир еще можно спасти. ЧМ-2022 тоже долго раскачивался, однако в решающих стадиях в Катаре пошел такой футбол, что мы назвали турнир едва ли не лучшим за многие годы. Как бы хотелось, чтобы и в Германии последние три матча выдались сумасшедшими по зрелищности.

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 10.07.2024, 22:00 Нидерланды - Англия -

Понятно, что звезды Франции и Англии измождены длинным сезоном — эмоции и скорости в огромном дефиците. Но, может, хотя бы близость трофея разбудит зверей. А как иначе команда Дидье Дешама сможет справиться с почти идеальной Испанией?

Англия, конечно, может и так укатать Нидерланды в своем убаюкивающем стиле. И если в испано-французской паре надежда на красивый футбол еще есть, то во втором полуфинале она слабая. Но неужели самим футболистам не надоело слышать, как у всей Европы сводит скулы от просмотра матчей Англии? Неужели не хочется дать огня, порадовав болельщиков?