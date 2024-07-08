УЕФА назвал имя главного арбитра на первый полуфинал Евро
Пресс-служба УЕФА сообщила на официальном сайте о судьях, которые будут работать на матче полуфинала Евро Испания — Франция.
Пресс-служба УЕФА сообщила на официальном сайте о судьях, которые будут работать на матче полуфинала Евро Испания — Франция.
УЕФА поставил судить игру словенскую бригаду арбитров. Главным судьей назначен Славко Винчич. Его помощниками будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, а видеопомощником — Нейц Кайтазович.
Итальянцы Паоло Валери и Массимилиано Иррати будут помогать видеоассистенту. Четвертым судьей поставили словенца Ивана Кружляка.
Матч Испания — Франция пройдет 9 июля.