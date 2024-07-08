Дзагоев считает неинтересным и скучным чемпионат Европы по футболу
Бывший игрок сборной России отметил, что не хватает зрелищности.
Бывший игрок сборной России отметил, что не хватает зрелищности.
МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по футболу в Германии скучен, потому что в матчах не хватает зрелищности. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России в составе ЦСКА и бывший футболист сборной России Алан Дзагоев.
В полуфиналах состоятся встречи Испания — Франция (9 июля), Нидерланды — Англия (10 июля).
«Я смотрел некоторые игры, честно, не особо интересен чемпионат Европы, — сказал Дзагоев. — Какие-то матчи посмотрел — вообще скучно. Нет зрелищности. Я смотрел четвертьфинал Нидерланды — Турция — ни о чем. Я думаю, что выиграет турнир победитель пары Испания — Франция. Видел англичан, сначала выглядели хорошо, а потом в следующих матчах не чемпионская игра».
Финал чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине.