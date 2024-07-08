Рио Фердинанд назвал самого важного футболиста сборной Англии
Бывший защитник сборной Англии, а ныне — эксперт BBC Рио Фердинанд высказался об игре полузащитника Букайо Саки на Евро-2024.
Бывший защитник сборной Англии, а ныне — эксперт BBC Рио Фердинанд высказался об игре полузащитника Букайо Саки на Евро-2024.
«Все в нем кажется таким позитивным. Его невозможно не любить не только за его футбол, но и за личность и характер.
Я бы даже сказал, что он самый важный игрок Англии, потому что он сильно отличается от всех остальных. Он тот, кто будет бежать на людей, обыгрывать их один на один и заходить им в тыл. В последнем матче он играл на позиции крайнего защитника, хотя его амплуа — полузащитник. Он такой талантливый игрок», — приводит слова Фердинанда The Sun.
Напомним, сборная Англии в ¼ финала Евро-2024 обыграла национальную команду Швейцарии (1:1, 5:3 пен.). Букайо Сака был признан лучшим игроком этой встречи. 22-летний англичанин отыграл 120 минут и стал автором единственного гола своей команды в основное время. Также он реализовал удар в послематчевой серии пенальти. За весь матч Сака преодолел дистанцию в 13,3 километра, сделал 44 точные передачи из 52 и нанес три удара по воротам сборной Швейцарии, два из которых были заблокированы.
Сборная Англии на втором чемпионате Европы подряд выходит в полуфинал. На Евро-2020 англичане добрались до финала, где уступили титул итальянцам (1:1, 2:3 пен.).
В полуфинале сборная Англии в Дортмунде сыграет с Нидерландами. Встреча пройдет в среду, 10 июля.