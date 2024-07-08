Рио Фердинанд назвал самого важного футболиста сборной Англии

«Все в нем кажется таким позитивным. Его невозможно не любить не только за его футбол, но и за личность и характер.



Я бы даже сказал, что он самый важный игрок Англии, потому что он сильно отличается от всех остальных. Он тот, кто будет бежать на людей, обыгрывать их один на один и заходить им в тыл. В последнем матче он играл на позиции крайнего защитника, хотя его амплуа — полузащитник. Он такой талантливый игрок», — приводит слова Фердинанда The Sun.