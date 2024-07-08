Тчуамени — о поражении партии Ле Пен на выборах: Победа народа
Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал результаты выборов во Франции.
Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал результаты выборов во Франции.
После уверенной победы партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на выборах в Европарламент президент Эммануэль Макрон распустил французский парламент и объявил досрочные выборы.
7 июля был проведен второй тур голосования. Согласно предварительным данным, ни один блок не получил абсолютного большинства в парламенте, а «Национальное объединение», против которого выступали многие футболисты сборной Франции, занимает третье место.
«Победа народа», — написал полузащитник «Реала» на своей странице в социальных сетях.
Помимо Тчуамени, с политическими заявлениями выступали, в частности, Килиан Мбаппе.и Маркус Тюрам.
За сборную Франции 24-летний Орельен Тчуамени провел 4 матча на Евро-2024, в каждом из которых выходил в стартовом составе. В полуфинале турнира 9 июля в Мюнхене французы сыграют с испанцами. Матч начнется в 22 часа по московскому времени.