Тчуамени — о поражении партии Ле Пен на выборах: Победа народа

Футбол Евро 2024 1/2 финала, 9.07.2024, 22:00 Испания - Франция -

После уверенной победы партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на выборах в Европарламент президент Эммануэль Макрон распустил французский парламент и объявил досрочные выборы.

7 июля был проведен второй тур голосования. Согласно предварительным данным, ни один блок не получил абсолютного большинства в парламенте, а «Национальное объединение», против которого выступали многие футболисты сборной Франции, занимает третье место.

«Победа народа», — написал полузащитник «Реала» на своей странице в социальных сетях.

Помимо Тчуамени, с политическими заявлениями выступали, в частности, Килиан Мбаппе.и Маркус Тюрам.