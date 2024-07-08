Взлом серии пенальти — это возможно?

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С 2008-го каждый победитель чемпионата Европы минимум по разу проходил через серию пенальти. Если верить Жозе Моуринью, Криштиану Роналду, Фабио Капелло, Валерию Карпину, Дидье Дешаму и многим другим мастерам, все эти чемпионы выиграли в лотерею.

В футболе давно закрепилось убеждение, что серия послематчевых одиннадцатиметровых — монетка со смещенным центром тяжести. И это справедливо. Роль случая велика, при этом у бьющего огромное превосходство. Взять удар, реагируя на мяч, в профессиональном футболе невозможно — все происходит слишком быстро. Необходимо гадать. Если все еще сомневаетесь, пройдите бесплатный онлайн-курс от Глеба Чернявского.

Но в эпоху продвинутых данных появилась надежда, что к этой лотерее есть ключ. Покупайте билеты в киоске после 18:00 по четвергам — и ваши шансы возрастут на 10%.

Неужели правда?

Начнем с того, что ключ ищут по двум направлениям — математика и психология. Сегодня мы сосредоточимся только на первом, потому что второе — отдельная тема, достойная книг.

Дальше закрепим, что пенальти в серии — не совсем то же самое, что пенальти в игре. По признанию многих участников, послематчевые одиннадцатиметровые — сильнейший стресс. Отсюда чуть ниже процент реализации.

Важно уточнить, что выборки неравноценны: процент в матчах рассчитан на основе 2018 ударов, а в сериях — только 186. Тоже много, но все же надо понимать, что недостаточно много для железных выводов — только для осторожных.

Разница в процентах, возможно, еще объясняется разным подходом — все же к сериям готовятся тщательнее, вратари получают больше инструкций, как стать героями.

Когда Португалия победила по пенальти Словению, мы попытались перевести величие вратаря Диогу Кошты в цифры — воспользовались моделью xGOT (xG on target) от Оpta. Что это такое? То же самое, что xG (ожидаемые голы), но с учетом попадания в створ. Как считается xGOT? Модель проанализировала миллионы ударов в разные зоны ворот с разных направлений и дистанций, при разном положении вратаря и учла еще множество факторов — поэтому теперь знает, каковы шансы на гол при попадании мяча в определенную точку. Закрепим: xG — общая вероятность гола, когда модель еще не знает, каким получится удар, ей известно только расположение бьющего и обстановка вокруг. А xGOT — вероятность уже с учетом направления и силы удара.

Итак, вероятности голов словаков в серии пенальти с Португалией по xGOT — 99%, 98% и 97%. По теореме об умножении вероятностей шанс на три последовательных сэйва при таких ударах = 0,0006%. В комментариях вы справедливо усомнились в точности этой модели.

Действительно, если верить ей, подавляющее большинство ударов с пенальти в створ — гол с вероятностью от 95 до 99%. И если бы шансы действительно были такими, сэйвы вратарей происходили гораздо реже.

Почему так — вопрос к Opta. Скорее всего, модель xGOT пока лучше настроена на удары с игры и хуже — на пенальти. До отладки не стоит ориентироваться на нее в оценке одиннадцатиметровых.

Но все же какие числа ближе к реальности? Возьмем выборку пенальти в топ-лигах, еврокубках с 2021-го и на Евро-2024 — всего получится 2204 удара. Отсечем попадания в каркас и промахи — останется 2074. Вполне достаточно для промежуточных выводов. Разобьем ворота на 18 зон и посмотрим на шансы при попадании в каждую. В скобках — количество ударов в выборке по каждой зоне.

Выводы

Попадания в девятку или близко к ней — почти без шансов для вратаря. В нашей выборке нет ни одного сэйва оттуда (а ударов 56). Следующие по сложности для кипера — попадания под перекладину по центру. Оттуда берут только 5−10% попыток.

Так почему же в девятки и под перекладину бьют редко, если это так эффективно? Все просто — чем сильнее удар и больше отклонение от центра, тем выше вероятность не попасть в створ. Приходится искать баланс или бить низом. Тем более что удар низом в угол тоже эффективен — шансы на гол 85−89%.

Бить туда гораздо надежнее, чем в удивительную белую зону — левее центра на средней высоте. Целиться в нее — прямой путь к извинениям от бьющего. Там знак «проезд запрещен», бермудский прямоугольник, вероятность сэйва почти 30%. Если вам завтра бить пенальти в полуфинале Евро, пожалуйста, возьмите на заметку.

В целом заметно проседание шансов при ударах в левую часть ворот (для бьющего) — по каким-то причинам (кстати, есть догадки почему?) киперы тащат оттуда чаще. И это плохая новость для… правшей.

Если вы такой, то, возможно, сталкивались с легким дискомфортом при попытке ударить рабочей в правый угол. В этом случае некоторым требуется больше усилий, чтобы вывернуть стопу, удар в левый или по центру выглядят естественнее. Даже если речь вы футболист топ-лиг.

Получается, что правши чаще целятся в зону, откуда тащат вратари — та самая светящаяся белым на предыдущей картинке.

У левоногих та же история (но уже более выгодная) — им тоже проще ударить в противоположную от рабочей ноги сторону — то есть вправо. 23% пенальти левшей в створ приходятся на крайний правый угол.

Если сопоставить эти данные с зонами реализации, можно приблизиться к открытию: у левоногих больше шансов забить! Автор The Athletic Лиам Тарм посчитал, что в АПЛ с сезона-2019/20 левой ногой реализовали 84,7% пенальти, а правой — 79,4%. Вау! Ключ к успеху?

К сожалению (к счастью?), большая выборка уравнивает проценты. Если посмотреть не только АПЛ, а все топ-лиги, то процент реализации у левшей и правшей одинаковый — 79.

Вообще, каждая серия пенальти — отдельная история, и от точечной аналитики на бутылке Джордана Пикфорда больше практической пользы в конкретную минуту, чем от наших общих чисел. Но и они могут дать какие-то знания.

Что у вратарей шансы на сэйв в серии выше, чем в матче.

Что попадание в девятку — гол с гарантией, но есть большой риск вместо девятки попасть на трибуну.

Что удар низом в угол тоже дает высокие шансы на гол, но все же не такие.

Что лучше никогда не бить левее центра на средней высоте.

Что правшам стоит практиковать удары в правый гол. Иначе можно стать предсказуемым.