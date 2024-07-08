Капитан сборной Испании пожаловался на отношение к нему на родине
Нападающий сборной Испании по футболу Альваро Мората заявил, что может покинуть национальную команду по окончании Евро-2024. Об этом сообщает Marca.
Нападающий сборной Испании по футболу Альваро Мората заявил, что может покинуть национальную команду по окончании Евро-2024. Об этом сообщает Marca.
«Просто хочу, чтобы все закончилось наилучшим образом. Вполне возможно, я уйду из сборной после чемпионата Европы. Такая возможность существует. Не хочу много говорить об этом, но подумываю о подобном варианте. Чувствую себя счастливее за границей, поскольку там меня уважают. В Испании же нет уважения ни к кому и ни к чему», — сказал Мората.
Альваро Мората выступает за сборную Испании с 2014 года. На его счету 78 матчей за национальную команду, в которых он забил 36 мячей. Весной 2023 года после прихода в сборную Луиса де ла Фуэнте Мората получил капитанскую повязку.
На Евро-2024 Мората принял участие во всех пяти матчах, отметившись в них одним забитым мячом.
В полуфинале чемпионата Европы сборная Испании в Мюнхене сыграет с Францией. Встреча пройдет во вторник, 9 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.