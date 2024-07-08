Капитан сборной Испании пожаловался на отношение к нему на родине

«Просто хочу, чтобы все закончилось наилучшим образом. Вполне возможно, я уйду из сборной после чемпионата Европы. Такая возможность существует. Не хочу много говорить об этом, но подумываю о подобном варианте. Чувствую себя счастливее за границей, поскольку там меня уважают. В Испании же нет уважения ни к кому и ни к чему», — сказал Мората.