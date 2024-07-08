Почему топ-сборные на Евро играют так скучно. Похоже, мы стали жертвами прогресса

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаНе начался
9.07ИспанияФранция
1/2 финалаНе начался
10.07НидерландыАнглия
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
14:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему топ-сборные на Евро играют так скучно. Похоже, мы стали жертвами прогресса

Слишком высок уровень давления.

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После выхода Англии в полуфинал Евро ее главного тренера Гарета Саутгейта спросили на пресс-конференции: «Вы и сборная Франции собираетесь развлекать людей?» И кажется, что в первой части ответа — разгадка того, почему две самые сильные по составу команды этого турнира играют в пресный и скучный футбол: «Прошу прощения за подобный стиль. Но это не просто футбольные матчи, а момент национального значения».

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Очень похоже на правду — кажется, что для больших сборных еврофорумы превратились из праздника в суровую биржу, где надо максимально хладнокровно отстоять стоимость своих акций и не облажаться перед инвесторами. Это печально, но практично — в духе современных мировых тенденций.

В теории чемпионаты мира, Европы и Америки в бизнесе под названием футбол могли остаться островком, где сохранился дух старых добрых времен, когда все еще не было пронизано коммерцией. Да, футболистам выплачивают призовые за победы и здесь, но с точки зрения доходов риски не такие высокие, как по ходу регулярных сезонов — там корпорации под названием клубы теряют десятки миллионов евро, если вылетают из еврокубков раньше времени или не занимают ожидаемые места в таблице.

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Казалось бы, ничего такого на ЧМ и Евро нет. Но есть кое-что другое — внимание общественности. Повышенное, даже зашкаливающее внимание. Саутгейт прав, большие турниры сборных — это не просто футбольные матчи. За ними следят так называемая категория домохозяек, любители делать ставки, при этом ни разу не включив матч, всяческие министры и депутаты пиарятся на успехах и провалах своих национальных команд. Что уж говорить о крупнейших таблоидах, которые на время выделяют первые полосы не политике и экономике, а спорту.

А теперь представьте, под каким давлением в таких условиях оказываются футболисты. Да, многие из них — селебрити, привыкшие к повышенному вниманию, но на крупных форумах обсуждение каждого их чиха становится нездорово скрупулезным. Естественно, на таком фоне первое желание — не совершить ошибку и не заработать психологические проблемы или не нарваться на угрозы в соцсетях себе и своей семье. Мы живем в эпоху, когда можем заглянуть в спальню звезде любого пошиба и оставить ей послание, которое она, вполне возможно, увидит или даже отреагирует. Это невиданная ранее форма коммуникационной близости, которая ломает складывавшиеся столетиями шаблоны. Легко забыть, что все эти звезды, и в том числе спортсмены, — такие же люди, которые из-за потока негатива могут уйти в апатию или даже депрессию.

Источник: Reuters

Еще можете представить, под каким давлением оказываются тренеры сборных, которые из менеджеров, отвечающих за состав и схему, вдруг превращаются в лиц, ответственных за репутацию всей страны на международном уровне. И ладно если вы тренер условной Словакии или Грузии — за провал на Евро вас никто не подвергнет жестокой обструкции. Наоборот, в случае успеха — станете героями. Это как быть вратарем в серии пенальти — ответственность большая, но за неправильно выбранное направление броска отругает разве что не разбирающийся в футболе человек.

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Другое дело — тренер большой сборной, от которой ждут успеха здесь и сейчас. Тут вы уже — бьющий, не имеющий права на ошибку. Заметьте корреляцию — чем больше ожиданий и ответственности лежит на команде, тем в более осторожный футбол она играет. Англия, не выигрывавшая на больших турнирах с 1966 года — квинтэссенция этого подхода. Родоначальникам футбола надо во что бы то ни стало взять уже хоть какой-то большой титул, и неважно, каким способом это будет сделано. Вот Саутгейт и придерживается такой стратегии. Или Франция, претендующая на звание сильнейшей сборной своей эпохи, но которая никак не может выиграть Евро в новом веке. Нонсенс, который надо исправлять. Отсюда — осторожность. Испании и Нидерландам с этом проще — на них меньше давления и меньше ожиданий из-за уровня состава. Потому могут позволить себе играть более смело и открыто.

А еще добавим сюда усталость после перегруженного сезона — очевидно, топ-футболисты измотаны не только эмоционально, но и чисто физически. И это тоже следствие прогресса и коммерциализации. Больше матчей — больше денег. А организм спортсменов как-нибудь да справится. Если нет — подготовят других. И снова печально, но прагматично.

Так что давайте не будем гореть ненавистью к сборным Англии и Франции. Вряд ли им самим хочется оставаться в памяти унылой биомассой. Возможно, это просто инстинкт самосохранения.

Автор: Марк Бессонов

Англия
1:1
По пенальти: 5:3Основное время: 1:1 (0:0)
Швейцария
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1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
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